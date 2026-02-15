Το δοκάρι του Γιόβιτς στο 94', ήταν το κερασάκι σε ένα ντέρμπι κορυφής όπου το πέναλτι του Γιακουμάκη που απέκρουσε ο Στρακόσα, το δοκάρι του Κοϊτά και η κεφαλιά του Καμαρά, ήταν οι σημαντικότερες φάσεις που... υπέγραψαν το 0-0 της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ!

Η «αετομαχία» της Τούμπας δεν ανέδειξε νικητή. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0 σε ένα ντέρμπι που είχε ένταση, τακτική πειθαρχία και μεγάλες στιγμές, αλλά όχι το γκολ που θα έδινε ξεκάθαρο αφεντικό στη βραδιά.

Με Ζαφείρη, Χατσίδη και Παβλένκα ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε στο ντέρμπι της Τούμπας με διαφοροποιήσεις κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή, εκεί όπου οι σημαντικές απουσίες των Κωνσταντέλια, Πέλκα, Ιβανούσετς και Ντεσπόντοφ ανάγκασαν τον Ραζβάν Λουτσέσκου να επανασχεδιάσει τον άξονα και τους ρόλους πίσω από τον επιθετικό.

Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού τόσο στον Χρήστο Ζαφείρη όσο και στον Δημήτρη Χατσίδη, ενώ προχώρησε και σε αλλαγή κάτω από τα δοκάρια, με τον Γίρι Παβλένκα να επιστρέφει στην αρχική ενδεκάδα.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας ξεκίνησε κάτω από την εστία, με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται από τον Κένι στο δεξί άκρο, τους Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας και τον Μπάμπα στην αριστερή πλευρά.

Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο Μεϊτέ – Ζαφείρη ανέλαβαν τον έλεγχο των χώρων και την ισορροπία στον άξονα, ενώ πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη τοποθετήθηκε η τριάδα με τον Χατσίδη στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Ζίβκοβιτς από την αντίθετη πλευρά και τον Τάισον σε ελεύθερο ρόλο ως επιτελικός μέσος.

Με Γιόβιτς και Βάργκα η ΑΕΚ

Το πως θα διαμορφωνόταν η επίθεση της ΑΕΚ στο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα παρέμενε ανοικτό καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς είχε δοκιμάσει αρκετά πράγματα στην προετοιμασία των κιτρινόμαυρων για το παιχνίδι.

Τελικά ο Σέρβος κόουτς της Ένωσης επέλεξε το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα, κάτι που μάλλον ήταν το επικρατέστερο, με τον Κοϊτά να παίζει στην αριστερή πλευρά και τον Γκατσίνοβιτς στη δεξιά.

Ο Στρακόσα ήταν στο τέρμα, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα συνέθεσαν την τετράδα στην άμυνα, ενώ ο Μαρίν με τον Πινέδα, όπως αναμενόταν, αποτελούσαν το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο Στρακόσα είπε «όχι» στον Γιακουμάκη

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο ντέρμπι με ένταση και ξεκάθαρη διάθεση να επιβάλει ρυθμό, κυριαρχώντας στο πρώτο εικοσάλεπτο, όμως δεν κατάφερε να μετατρέψει την υπεροχή του σε προβάδισμα, πληρώνοντας τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία από την άσπρη βούλα.

Η πρώτη προειδοποίηση ήρθε στο 7’, όταν από λάθος του Πινέδα ο Ζαφείρης βγήκε σε καλή θέση, με τον Μουκουντί να προλαβαίνει την τελευταία στιγμή και να διώχνει σε κόρνερ. Τρία λεπτά αργότερα, ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι σε χαμηλό μαρκάρισμα του Μουκουντί πάνω στον Ζαφείρη, σε φάση που επιβεβαίωνε την πίεση των γηπεδούχων στο ξεκίνημα.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης στο 12’ ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Στρακόσα έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνία και απέκρουσε εντυπωσιακά, κρατώντας το 0-0 και στερώντας από τον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να πάρει από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα.

Οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν να πιέζουν, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία της ΑΕΚ στο build up. Όταν δεν υπήρχαν λάθη, ο ΠΑΟΚ ανέβαζε την πίεση με άμεσο παιχνίδι και μεγάλες μεταβιβάσεις από Μιχαηλίδη και Παβλένκα, κρατώντας την Ένωση μακριά από την περιοχή του.

Ανέβηκε μετά το 20’ και απείλησε η ΑΕΚ

Μετά το πρώτο εικοσάλεπτο, η ΑΕΚ άρχισε να πατά καλύτερα στο γήπεδο και να βρίσκει χώρους στην αντεπίθεση. Στο 26’ ο Πινέδα έκλεψε μετά από λάθος του Ζαφείρη, αλλά η τελική πάσα προς τον Βάργκα δεν ήταν σωστή, ενώ λίγο αργότερα ο Μιχαηλίδης έσωσε την κατάσταση μετά από νέα επικίνδυνη μετάβαση.

Η Ένωση πήρε μέτρα και απείλησε για πρώτη φορά ουσιαστικά στο 35’, με κεφαλιά του Γιόβιτς που μπλόκαρε εύκολα ο Παβλένκα. Η εικόνα είχε πλέον αλλάξει, με τον ΠΑΟΚ να μην έχει την ίδια ένταση και την ΑΕΚ να ανεβάζει την παρουσία της στο επιθετικό τρίτο.

Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε στο 40’, όταν ο Γιόβιτς έστρωσε στον Κοϊτά και το δυνατό σουτ του τελευταίου έξω από την περιοχή σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, στην πιο καθαρή ευκαιρία της ΑΕΚ μέχρι εκείνο το σημείο.

Στις καθυστερήσεις (45+2’) οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν ξανά το γκολ, με τον Μαρίν να σουτάρει από τα όρια της περιοχής μετά από κεφαλιά-πάσα του Κοϊτά, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Νοκ άουτ και ο Μεϊτέ για τον ΠΑΟΚ

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ένα πρόβλημα που φαινόταν από νωρίς στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σουαλιό Μεϊτέ δεν πατούσε καλά και η εικόνα του έδειχνε πως κάτι δεν λειτουργούσε σωστά στον άξονα του ΠΑΟΚ, δημιουργώντας άμεσα ένα τακτικό ζήτημα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η αντίδραση ήρθε γρήγορα. Στο 52’ ο Γάλλος χαφ αποχώρησε, με τον Οζντόεφ να περνά στη θέση του, ενώ την ίδια στιγμή ο Χατσίδης έδωσε τη θέση του στον Καμαρά. Οι αλλαγές έφεραν αναδιάταξη: ο Τάισον μετακινήθηκε στο αριστερό άκρο της επίθεσης και ο Ζίβκοβιτς επέστρεψε στη φυσική του πλευρά, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ περισσότερη ένταση και ισορροπία.

Λίγο νωρίτερα (51’), η ΑΕΚ είχε ήδη δείξει τις διαθέσεις της, αναπτύσσοντας σωστά μια επιθετική προσπάθεια, με τον Πήλιο να «σπάει» την μπάλα, όμως το τελείωμα του Γιόβιτς δεν βρήκε στόχο.

Το παιχνίδι συνέχισε σε υψηλό τέμπο, με τις μονομαχίες να αυξάνονται και τις λεπτομέρειες να αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Στο 64’ ο Μουκουντί αντιμετώπισε πρόβλημα στα πλευρά μετά από πτώση και αντικαταστάθηκε από τον Βίντα, ενώ ο Νίκολιτς προχώρησε σε επιθετική κίνηση περνώντας τον Κουτέσα αντί του Γκατσίνοβιτς, με τον πρώτο να τοποθετείται αριστερά και τον Κοϊτά να μεταφέρεται δεξιά.

Είχαν τις μεγάλες στιγμές τους

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το γκολ στο 68’. Με εξαιρετική συνεργασία από αριστερά, ο Μπάμπα και ο Τάισον δημιούργησαν ιδανικές προϋποθέσεις, όμως το σουτ του Οζντόεφ από πλεονεκτική θέση πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, στη μεγαλύτερη ευκαιρία των γηπεδούχων στο δεύτερο μέρος.

Η ΑΕΚ απάντησε στο 78’, σε μια γρήγορη αντεπίθεση. Ο Κοϊτά έφυγε με χώρο, βρήκε τον Γιόβιτς μέσα στην περιοχή, όμως το σουτ του Σέρβου επιθετικού, υπό την πίεση του Κεντζιόρα, πέρασε άουτ.

Το ματς είχε πλέον μετατραπεί σε παιχνίδι υπομονής και στιγμών, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη μία φάση που θα έκρινε τις ισορροπίες ενός ντέρμπι που παρέμενε ανοιχτό μέχρι το τέλος.

Ο ΠΑΟΚ τη βρήκε στο 87’ με την κεφαλιά του αμαρκάριστου Καμαρά από το ύψος του πέναλτι στέλνοντας την μπάλα να περάσει δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Στρακόσα.

Η ΑΕΚ απάντησε κι αυτή με την τρομερή ευκαιρία του Γιόβιτς που στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων σημάδεψε το κάθετο δοκάρι της εστίας του Παβλένκα.

MVP: Ο Πινέδα ήταν με διαφορά ο πιο επιδραστικός παίκτης της ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Πολύ καλό παιχνίδι από Ζίβκοβιτς και Μπάμπα για τον ΠΑΟΚ, ο Κοϊτά ξεχώρισε για την ΑΕΚ, άγνωστο γιατί τον έβγαλε ο Νίκολιτς, σπουδαίος ο Στρακόσα στη φάση του πέναλτι.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Καμαρά υπέπεσε σε σειρά από λάθη από την στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι. Ο Μουκουντί επίσης για την ΑΕΚ υπέπεσε σε ουκ ολίγα λάθη.

Η ΓΚΑΦΑ: Την κάνει νωρίς νωρίς στο ματς ο Μουκουντί με το πάτημα στον Ζαφείρη δίνοντας το πέναλτι στον ΠΑΟΚ.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς (στο VAR ήταν ο συμπατριώτης του Γιόχαν Πφάιφερ) πήγε σωστά στην άσπρη βούλα στο 10’ όταν ο Μουκουντί πατάει τον Ζαφείρη και κερδίζει το πέναλτι για τον ΠΑΟΚ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κρατήσει το πολύ δυναμικό πρώτο εικοσάλεπτο και τη συνολική του προσέγγιση στο παιχνίδι, όμως θα κουβαλά τη χαμένη ευκαιρία του πέναλτι του Γιακουμάκη. Εκεί βρισκόταν η μεγάλη στιγμή για να αλλάξει η ροή του αγώνα και να παίξει με άλλους όρους απέναντι σε μια ΑΕΚ που χρειάστηκε χρόνο για να προσαρμοστεί.

Η Ένωση, από την πλευρά της, άντεξε την πίεση, ισορρόπησε μετά το πρώτο κομμάτι του αγώνα και έγινε πιο επικίνδυνη όσο περνούσε η ώρα. Το δοκάρι του Κοϊτά και του Γιόβιτς έδειξαν πως το παιχνίδι μπορούσε να γείρει και προς τη δική της πλευρά.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (52’ Οζντόεφ), Ζαφείρης (86’ Μπιάνκο), Χατσίδης (52’ Καμαρά), Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί (64’ Βίντα), Ρέλβας, Πήλιος (79’ Πενράις), Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά (79’ Λιούμπισιτς), Γκατσίνοβιτς (64’ Κουτέσα), Γιόβιτς, Βάργκα (92’ Ζίνι)