Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0 στο 8', αλλά η Κηφισιά με γκολ του Αμανί μείωσε γρήγορα και στο β' μέρος ισοφάρισε με τον Θεοδωρίδη παίρνοντας τουλάχιστον έναν βαθμό στη μάχη για τη «σωτηρία της.

Ματσάρα δίχως νικητή στη Νεάπολη. Ο ΟΦΗ μπήκε ιδανικά στο ματς και προηγήθηκε με δυο γκολ από το 8ο λεπτό, η Κηφισιά έβγαλε αντίδραση ισοφάρισε σε 2-2 και πίεσε για την ανατροπή, όμως εν τέλει οι δυο ομάδες πήραν από ένα βαθμό.

Ο Όμιλος είναι στην 8η θέση με 25 βαθμούς και η ομάδα των Βορείων Προαστίων 10η με 20 βαθμούς, στο +4 από τον 13ο Αστέρα AKTOR, με ματς λιγότερο.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε τη γηπεδούχο Κηφισιά σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Σιμόν, Πέτκοφ, Ούγκο Σόουζα και Μαϊντάνα μπροστά του. Έμπο - Αμανί στα χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Αντόνισε - Νούνελι εξτρέμ και φορ ο Μίγιτς.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Κόντης κατέβασε το φιλοξενούμενο ΟΦΗ σε σχηματισμό 3-4-3. O Χριστογεώργος στην εστία, με τους Κρίζμανιτς, Πούγγουρα και Κωστούλα στα στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ ο Ανδρούτσος και αριστερό ο Αθανασίου. Κανελλόπουλος - Αποστολάκης χαφ και Φούντας, Νους, Ισέκα επιθετική τριπλέτα.

Ονειρικό 8λεπτο για τον ΟΦΗ, «φιλί της ζωής» του Αμανί στην Κηφισιά

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για τον ΟΦΗ και εφιαλτικό για την Κηφισιά. Οι Κρητικοί μπήκαν με... φόρα από το θρίαμβο στη Λιβαδειά και προηγήθηκαν στο 4ο λεπτό. Ο Νους πήρε την μπάλα μετά από αδράνεια του Μαϊντάνα, πέρασε την μπάλα στον χώρο στον Ανδρούτσο, ο αρχηγός των Κρητικών πάτησε περιοχή και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Ραμίρεζ για το 0-1.

Ο Όμιλος διπλασίασε το προβάδισμα του στο 8ο λεπτό. Ο Πόμπο έχασε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο Νους έφυγε από τα αριστερά, πέρασε την μπάλα στον Αθανασίου, ο Έλληνας μπακ έκανε γύρισμα και ο Φούντας εξ επαφής έκανε το 0-2. Δεύτερη ασίστ σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος για τον 24χρονο ακραίο οπισθοφύλακα.

Μετά από αυτό το κάκιστο 10λεπτο η Κηφισιά έδειξε ψυχικά αποθέματα, έβγαλε αντίδραση και ανέβασε την απόδοση της κατακόρυφα. Στο 11ο λεπτό ο Αμανί αστόχησε μετά από γύρισμα του Μαϊντάνα και στο 17' ο Πόμπο έκλεψε την μπάλα, έβγαλε τον Μίγιτς σε θέση βολής αλλά το τελείωμα του δεν ήταν καλό και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε.

Η Κηφισιά «μπήκε» εκ νέου στο ματς στο 19ο λεπτό. Ο Αμανί δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στο γόνατο του Κρίζμανιτς και κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το 1-2.

Στο 37ο λεπτό ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ μπλόκαρε την μπάλα έπειτα από γυριστή κεφαλιά του Αντόνισε και στο 39' η Κηφισιά έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Έπειτα από κομπίνα σε φάουλ ο Αντόνισε έκανε γύρισμα από τα δεξιά, ο Αμανί έστρωσε στον Πόμπο, ο οποίος πλάσαρε άουτ από καλό σημείο.

Ισοφάρισε, αλλά άξιζε κάτι παραπάνω η Κηφισιά

Μετά ακολούθησε μια διακοπή άνω των 5 λεπτών, όταν οπαδοί... τρίτης ομάδας μπήκαν στην εξέδρα της Κηφισιάς και προκάλεσαν ένταση. Το ματς συνεχίστηκε με την Κηφισιά να πιέζει αλλά το σκορ να μην αλλάζει μέχρι την ανάπαυλα.

H Kηφισιά μπήκε στο δεύτερο μέρος έχοντας τον έλεγχο και πίεσε τον ΟΦΗ για την ισοφάριση. Στο 47ο λεπτό ο Θεοδωρίδης αστόχησε με γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή και στο 54' οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία. Ο Πόμπο πάσαρε στον Λαρουσί, ο οποίος έκανε την ντρίμπλα στον Ανδρούτσο, γύρισε την μπάλα, τακουνάκι του Αντόνισε από κοντά και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρήκε το γκολ που άξιζε στο 74ο λεπτό. Κάθετη του Πόμπο, ο Νούνελι έφυγε στο χώρο, πάτησε περιοχή, σημάδεψε το δοκάρι με διαγώνιο σουτ και στην επαναφορά ο Θεοδωρίδης έσπρωξε την μπάλα σε κενή εστία για το 2-2.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν για να φτάσουν στην ισοφάριση. Στο 90ο λεπτό ο Νούνελι έκλεψε, πάτησε περιοχή και αστόχησε με διαγώνιο σουτ. Στο 90+1' ο Πόμπο αστόχησε με καλή απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Τελευταία φάση της Κηφισιάς, ήταν στο 90+3', όταν ο Μπένι πέρασε την μπάλα στο χώρο στον Νούνελι, ο εξτρέμ των γηπεδούχων έπιασε δυνατό διαγώνιο σουτ και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Η τελευταία φάση ήταν για τον ΟΦΗ, όταν ο Αθανασίου εκτέλεσε φάουλ, ο Θεοδοσουλάκης έπιασε γυριστή κεφαλιά και ο Ραμίρεζ μπλόκαρε.

MVP: Ο Θεοδωρίδης μπήκε στο δεύτερο μέρος και άλλαξε την πορεία του ματς. Αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην επιθεση, κέρδισε μονομαχίες και σκόραρε για το 2-2.

Στο ύψος τους: Ο Πόμπο έκανε κατάθεση ψυχής, όντας ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων της Κηφισιάς, ενώ εάν ο ΟΦΗ έπαιρνε το «διπλό» ο Νους θα ήταν ο MVP.

Αδύναμος κρίκος: Ο Μαϊντάνα είχε θέματα αριστερά και όλη η ομάδα άλλαξε με την είσοδο του Λαρουσί στη θέση του.

Γκάφα: Η αντίδραση Πέτκοφ - Μαϊντάνα στη φάση του 0-1.

Στραγάλι: Χωρίς κάποια αμφισβητούμενη φάση ή κάποιο αξιοσημείωτο λάθος η διαιτησία του Ζαμπαλά.

Το ταμείο του Gazzetta: O ΟΦΗ «πέταξε» το προβάδισμα δυο γκολ από το 8ο λεπτό και η Κηφισιά έβγαλε μεγάλη αντίδραση. Θα μπορούσε και την ανατροπή η ομάδα των Βορείων Προαστίων, όμως και οι Κρητικοί θα μπορούσαν να «χτυπήσουν» στους χώρους που βρήκαν. Στο τέλος της ημέρας δίκαιο αποτέλεσμα, το οποίο όμως δεν βόλεψε κανέναν...

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Πέτκοφ, Έμπο (46′ Πέρεθ), Μαϊντάνα (45+3′ Λαρουσί), Σόουζα, Πόμπο, Αντόνισε (71′ Μπένι), Αμανί (71′ Χριστόπουλος), Νούνελι, Μίγιτς (46′ Θεοδωρίδης)

ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Αποστολάκης (68′ Γκονθάλεθ), Κανελλόπουλος (81′ Βούκοτιτς), Νους, Φούντας (68′ Ρομάνο), Ισέκα (69′ Θεοδοσουλάκης)