Superleague, η βαθμολογία: Η ΑΕΚ πρώτη στο +2 από Ολυμπιακό, στο -3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ!

Η ισοπαλία στην Τούμπα δεν έδωσε την ευκαιρία είτε στην ΑΕΚ, είτε στον ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτούν το... δώρο του Ολυμπιακού! Η Ένωση παραμένει πρώτη στο +2 από τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ είναι στο -3 από την κορυφή με ματς λιγότερο...

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (21η)

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Αρης 1-1

Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νovibet ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (6μμ)

Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)

1. AEK 49

2. Ολυμπιακός 47

3. ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 32 (19 αγ.)

6. Άρης 27

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25 (20 αγ.)

--------------------------------------

9. Παναιτωλικός 21

10. Ατρόμητος 20 (20 αγ.)

11. Κηφισιά 20 (20 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 19 (20 αγ.)

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8 (20 αγ.)

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (22η)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)

Kυριακή 22 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)

Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)

Αρης – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

