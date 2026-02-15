Superleague, η βαθμολογία: Η ΑΕΚ πρώτη στο +2 από Ολυμπιακό, στο -3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ!
Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (21η)
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0
Βόλος – Αρης 1-1
Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νovibet ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (6μμ)
Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)
1. AEK 49
2. Ολυμπιακός 47
3. ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.)
4. Λεβαδειακός 39
-------------------------------------
5. Παναθηναϊκός 32 (19 αγ.)
6. Άρης 27
7. Βόλος 26
8. ΟΦΗ 25 (20 αγ.)
--------------------------------------
9. Παναιτωλικός 21
10. Ατρόμητος 20 (20 αγ.)
11. Κηφισιά 20 (20 αγ.)
12. ΑΕΛ Novibet 19 (20 αγ.)
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 8 (20 αγ.)
*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ
H επόμενη αγωνιστική (22η)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)
Kυριακή 22 Φεβρουαρίου
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)
Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)
ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)
Αρης – Κηφισιά (7μμ)
ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.