Τελευταίο ματς της σεζόν για τον Ατρόμητο με τους «κυανόλευκους» να υποδέχονται την Πέμπτη τον Πανσερραϊκό για την τελευταία αγωνιστική των Play Out. Για την αναμέτρηση αυτή οι Περιστεριώτες ανακοίνωσαν πως σε συγκεκριμένες θύρες θα υπάρχει δωρεάν είσοδο, ενώ θα γίνουν και διαγωνισμοί για δώρα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ανακοίνωση για τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Πέμπτης (21/05, 18:00) κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει ότι στο τελευταίο ματς της σεζόν κόντρα στον Πανσερραϊκό η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν για τις θύρες 2, 3, 4, 7.

Οι φίλαθλοι της ομάδας μας για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο γήπεδο θα μπορούν να μπαίνουν στο tickets.atromitosfc.gr να κάνουν εγγραφή σε περίπτωση που δεν έχουν κάνει και στη συνέχεια να επιλέγουν τη θέση τους.

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία θα εμφανίζεται ο κωδικός gov, όπου πρέπει να τον ενεργοποιούν στον κινητό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου.

Οι φίλοι της ομάδας μας που θα προμηθευθούν τον κωδικό τους και θα βρεθούν στο γήπεδο για το φινάλε της σεζόν, θα μπουν στη μεγάλη κλήρωση και 21 τυχεροί θα πάρουν δώρο μια επίσημη εμφάνιση της ομάδας, καθώς συμπληρώνονται 21 χρόνια παρουσίας μας στη Super League.

Θα υπάρχει εκδοτήριο μόνο για τους άνω των 67 όπου θα τυπώνονται τα εισιτήρια.

Μεγάλος διαγωνισμός! Μαζί με την εξασφάλιση του εισιτηρίου, μπαίνετε και στον διαγωνισμό για να διεκδικήσετε τέσσερα κράνη LS2 FF8o8 STREAM, προσφορά από την X Moto».