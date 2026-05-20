Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Πέμπτη (18:00) τον Πανσερραϊκό με τον Ντούσαν Κέρκεζ να παίρνει στην αποστολή και τον Κοσέλεφ για πρώτη φορά μετά τις 19 Ιανουαρίου.

Τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς και για τον Ατρόμητο με τους Περιστεριώτες να υποδέχονται την Πέμπτη (18:00) τον Πανσερραϊκό για τα Play Out. Μια αναμέτρηση που δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον, καθώς οι γηπεδούχοι έχουν σωθεί εδώ και πολλά παιχνίδια, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν ήδη υποβιβαστεί.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ για το ματς αυτό θα έχει και πάλι τον Μίχορλ που εξέτισε, αλλά και τον Γιουμπιτάνα που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που είχε. Σημαντική και η επιστροφή του Κοσέλεφ που είχε μείνει εκτός λόγω τραυματισμού από τις 19 Ιανουαρίου. Στον αντίποδα εκτός είναι Μουτουσαμί ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αναλυτικά, την αποστολή του Ατρομήτου αποτελούν οι: Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Κοσέλεφ, Κίνι, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Τσιγγάρας, Μπάκου, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης, Φαν Βέερτ.