Ο Δημήτρης Χατσίδης κόντρα στον Παναθηναϊκό πέτυχε το πρώτο του γκολ κι έγινε ο 17ος σκόρερ του ΠΑΟΚ στη διάρκεια της σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι γνωστό ότι δεν στηρίζεται σε έναν και δύο παίκτες για το σκοράρισμα.

Για τον Ρουμάνο τεχνικό σημαντικό είναι η ομάδα του να σκοράρει, είτε πρόκειται για τον φορ, τον εξτρέμ, τον χαφ. Ακόμα και τον στόπερ ή τον ακραίο μπακ. Η πολυφωνία στο σκοράρισμα είναι κάτι που διακρίνει τα γκρουπ του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου στον πάγκο και η τρέχουσα σεζόν είναι ένα ακόμα αξιόπιστο δείγμα.

Ο Δημήτρης Χατσίδης, ο οποίος γεννήθηκε στις 14/6/06 και φέτος μπήκε στην εξίσωση, στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό είχε ασίστ και γκολ. Ο 19χρονος εξτρέμ, που είναι ένα ακόμα παιδί της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ πέτυχε το παρθενικό του γκολ με την πρώτη ομάδα του Δικεφάλου. Ο Χατσίδης έγινε, λοιπόν, ο 17ος σκόρερ του ΠΑΟΚ στην τρέχουσα σεζόν! Αναφερόμαστε φυσικά και στις τρεις διοργανώσεις. Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Europa League. Είναι εκπληκτικό ότι ο Δικέφαλος έχει ήδη 17 παίκτες που έχουν βρει δίχτυα, ενώ μένουν ακόμα 7 ματς στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, 6 στα playoffs, 1 στο Κύπελλο και 2 στο Europa League. Μίνιμουμ 16 αγώνες ακόμα.

Στα 39 παιχνίδια που έχει δώσει έως τώρα ο ΠΑΟΚ και που δεδομένα όπως αναφέραμε θα φτάσει τουλάχιστον τα 55 τη σεζόν 2025-26, έχει 17 διαφορετικούς σκόρερ.

Το ν' αγγίξει ο ΠΑΟΚ τους 20 σκόρερ δεν είναι απίθανο και θα εξηγήσουμε το γιατί. Ο Ζαφείρης που είναι ένας χαφ με καλή σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα, όπως έχει δείξει στην καριέρα του, σταδιακά μπαίνει στην εξίσωση κι αργά ή γρήγορα θα βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Ο Λόβρεν, ο Κεντζιόρα και ο Μιχαηλίδης, οι τρεις στόπερ του ΠΑΟΚ, ακόμα δεν έχουν σκοράρει. Ο Κροάτης έχει πολλά γκολ στην πλούσια καριέρα του από στατικές φάσεις, το ίδιο και ο Κεντζιόρα. Ο Μιχαηλίδης έχει σκοράρει τόσο σε στατικές φάσεις, όσο και με το δυνατό αριστερό που διαθέτει. Οπότε κι αυτοί μπορούν στα επόμενα ματς να μπουν στη λίστα με τους σκόρερ. Από τους κεντρικούς αμυντικούς έχει βρει δίχτυα δύο φορές μάλιστα, μόνο ο Βολιάκο. Ο Θυμιάνης δεν έχει πάρει αρκετό χρόνο για να υπάρχουν ανάλογες απαιτήσεις.

Γκολ δεν έχουν σημειώσει ακόμα οι ακραίοι αμυντικοί Κένι, Σάστρε, Τέιλορ και φυσικά ο Σάντσες που δεν έχει κάνει ντεμπούτο. Ο πρώτος έχει βρεθεί φέτος σε ορισμένες φάσεις, αλλά δεν είχε καλό τελείωμα. Δεν θα είναι απίθανο να σκοράρει στην πορεία της σεζόν. Ο Σάστρε με την άφιξη του Σάντσες, θα έχει όλο και λιγότερο χρόνο, ενώ ο Τέιλορ προωθείται συχνά όταν παίζει, αλλά κι αυτός είναι γενικά μακριά από το γκολ.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα είναι απίθανο ο ΠΑΟΚ έως το τέλος της σεζόν να φτάσει τους 20 διαφορετικούς σκόρερ. Τη στιγμή που έχει τον Γιακουμάκη ήδη με 15 γκολ. Ο διεθνής φορ όλα δείχνουν ότι δεν είναι απίθανο να ξεπεράσει ακόμα και τα 20 γκολ. Και φυσικά θα είναι στις προτεραιότητες του ΠΑΟΚ. Η παραμονή του θα είναι ο πρώτος... μεταγραφικός στόχος του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι σκόρερ του ΠΑΟΚ στη διάρκεια της σεζόν:

15 γκολ: Γιακουμάκης

12 γκολ: Κωνσταντέλιας

8 γκολ: Οζντόεφ

5 γκολ: Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου, Ντεσπόντοφ.

3 γκολ: Μεϊτέ, Τσάλοφ*

2 γκολ: Βολιάκο, Μπάμπα, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς,

1 γκολ: Γερεμέγεφ, Χατσίδης.

* Έχει αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ.