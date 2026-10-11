Καλαμάτα: Η αποστολή για Τούμπα
Η Καλαμάτα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το πρώτο της παιχνίδι μετά τη... μαραθώνια διακοπή των τριών εβδομάδων, στο οποίο θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Εκτός από την 24μελη αποστολή της Μαύρης Θύελλας έχουν μείνοι οι Πέρεθ, Μαρτίν, Φρίμπονγκ, Παναγιώτου, Ναούμης και Καρεάσο.
H αποστολή της Καλαμάτας
Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Μπακαγιόκο, Ροντρίγκες, Γκεσάν, Στρούγγης, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Λιατσικούρας, Μιράντα, Κατάλντι, Χάμζα, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Βάργκας, Ζιντάν, Μορέιρα, Κουρμινόφσκι, Μπολίβαρ
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