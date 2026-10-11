Superleague, η βαθμολογία: Η θέση του Αρη μετά το ματς του «Κλ. Βικελίδης»

Ο Αρης με την εύκολη νίκη επί του Βόλου, σκαρφάλωσε βαθμολογικά και... έπιασε στην 4η θέση τον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό. Σημαντικά – τρίποντα για Ηρακλή και Κηφισιά.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1

ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-0

Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0

Αρης – Βόλος Elabet 3-2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)

H Βαθμολογία της 6ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΑΕΚ 14

3. ΠΑΟΚ 12

4.ΟΦΗ 10

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5. Ολυμπιακός 10

6.Άρης 10

7.Ηρακλής 9

8. Παναιτωλικός 9

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9. Κηφισιά 8

10.Αστέρας Τρίπολης 5

11.Καλαμάτα 4

12.Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 1

14. Bόλος Elabet -1

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Καλαμάτα έχουν ματς λιγότερο.



Επόμενη αγωνιστική (7η)

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Βόλος Elabet (5μμ)

Κυριακή 17 Οκτωβρίου

Καλαμάτα – ΟΦΗ (4μμ)

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)

Κηφισιά – Αρης (8μμ)

ΠΑΟΚ – Ηρακλής (9μμ)

Ατρόμητος - ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

