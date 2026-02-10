Με Καλάμπρια και τρεις επιστροφές η αποστολή του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Καλάμπρια να τίθεται κανονικά στην διάθεσή του για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ ενώ μέτρησε και τρεις επιστροφές για τον ημιτελικό.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με μεσημεριανή προπόνηση την προετοιμασία του για τη σημαντική ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει θετικά και αρνητικά νέα.

Ξεκινώντας από τα πρώτα, ο Ντάβιντε Καλάμπρια έκανε κανονικά προπόνηση, όπως αναμενόταν αφότου βγήκε καθαρή η εξέτασή του ενώ τόσο οι Ρενάτο Σάντσες και Μπακασέτας, που έχασαν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ελέω ενοχλήσεων (ο πρώτος έμεινε εκτός αποστολής και ο δεύτερος ήταν στον πάγκο, αλλά δεν αγωνίστηκε) όσο και ο Τουμπά, που επανήλθε μετά την πνευμονία που τον ταλαιπώρησε, επέστρεψαν στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού.

Εκτός έμεινε ο Άνταμ Τσέριν, παρ' ότι τη Δευτέρα προπονήθηκε κανονικά, αλλά και ο Κώτσιρας, ο οποίος ένιωσε ξανά ενοχλήσεις και μετά από εξέταση στην οποία υποβλήθηκε έμαθε στην ουσία πως θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να επανέλθει.

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα. Ατομικό έκαναν οι Πελίστρι και Τζούρισιτς ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.