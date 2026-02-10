Χάνει το ματς με τον ΠΑΟΚ ο Κώτσιρας

Νέο πρόβλημα προέκυψε με τον Γιάννη Κώτσιρα, ο οποίος θα χάσει έτσι την κρισιμότατη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Κύπελλο Ελλάδος.

Προβλημάτων συνέχεια στον Παναθηναϊκό, αφού ο Γιάννης Κώτσιρας τέθηκε νοκ άουτ από τον μεγάλο δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη (11/02-20:30) στην Τούμπα.

Ο Έλληνας δεξιός μπακ είχε χάσει τα παιχνίδια με Ρόμα, Κηφισιά και ΠΑΟΚ λόγω ενοχλήσεων που αντιμετώπιζε, όμως επανήλθε στο ματς με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Κυριακή (08/02), στο οποίο μπήκε ως αλλαγή στο φινάλε του αγώνα στην θέση του τραυματία Καλάμπρια.

Δυστυχώς, όμως, για τον 33χρονο αμυντικό οι πόνοι στην γαστροκνημία εμφανίστηκαν και πάλι μετά το ντέρμπι των «αιωνίων» με αποτέλεσμα εκείνος να χρειαστεί να κάνει εξετάσεις για να διαπιστώσει το μέγεθος του προβλήματος.

Όπερ και εγένετο κι έτσι μετά τον απεικονιστικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε έγινε γνωστό πως εκείνος χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα για να ξεπεράσει το πρόβλημα αυτό, κάτι που στην ουσία σημαίνει πως δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στον αυριανό κρίσιμο αγώνα με τον «δικεφάλο του βορρά» στην Τούμπα.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες μέρες, με τον ίδιο να είναι αμφίβολος και για τον αγώνα της Κυριακής (15/02-21:00) με την ΑΕΛ.