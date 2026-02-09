Ο Ντέμης Νικολαϊδης σχολίασε τη νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπί με τον Ολυμπιακό και την εμφάνιση των Κοντούρη, Ταμπόρδα, Σιώπη.

Ο Ντέμης Νικολαϊδης στην καθιερωμένη του εκπομπή Monday FC στη Nova σχολίασε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής παλαίμαχος άσος δεν δήλωσε έκπληκτος με τη νίκη του τριφυλλιού, εξήρε την απόδοση των Κοντούρη, Σιώπη κι αναφέρθηκε και στον Ταμπόρδα.

Αναλυτικά όσα είπε: «Δεν έπεσα από τα σύννεφα με τη νίκη του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός ούτε με την ΑΕΚ ήταν πολύ καλός. Δεν μου κάνει εντύπωση η ήττα του Ολυμπιακού. Ο Ποντένσε ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού, ενώ μπήκε αργά ο Μουζακίτης. Αν δεν έχει την ένταση κοντά στο 100%, ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ έχει πρόβλημα.

Από τον Παναθηναϊκό δεν είδα παίκτη να υστερεί. Επειδή κυρίως αμυνόταν, έκαναν σπουδαία δουλειά οι Σιώπης, Κοντούρης. Για να είναι καλά η άμυνα, πρέπει να είναι καλά τα χαφ. Ο Τεττέη πάλεψε, αλλά και ο Σφιντέρσκι κέρδισε φάουλ, μοίραζε σωστά τη μπάλα. Ο Κοντούρης ήταν πολύ ήρεμος. Στο τέλος ο Παναθηναϊκός αντί να πανικοβληθεί, ήταν πιο ήρεμος και μπράβο του. Έκανε καλές επιθέσεις.

Πολύ καλή η νοοτροπία του Παναθηναϊκού. Έπαιξε άμυνα, σύμφωνα με ένα πλάνο. Είχε σχέδιο.

Ο Ταμπόρδα φαίνεται ότι είναι κοντά στο γκολ. Το πάλεψε, προσπάθησε να μαρκάρει. Δεν έχω βγάλει ακόμα συμπέρασμα για τον Ταμπόρδα. Τα ματς που τον βολεύουν νομίζω είναι αυτά που θα έχει ο Παναθηναϊκός τη μπάλα. Όπως και να έχει τη δουλειά του την έκανε.

Δεν γίνεσαι φυσικά σπουδαία ομάδα από τη μία στιγμή στην άλλη. Ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ψυχολογία, χρειάζεται και οι τρεις βαθμοί είναι που μετράνε».