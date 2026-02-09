Τα αποτελέσματα της αξονικής που χρείαστηκε να κάνει ο Ντάβιντε Καλάμπρια, μετά την άσχημη πτώση στην μονομαχία με τον Ποντένσε.

Ο τραυματισμός του Καλάμπρια ήταν το μοναδικό «μελανό» σημείο του μεγάλου διπλού που πέτυχε ο Παναθηναϊκός στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 1-0 χάρη στο γκολ του Ταρμπόδα.

Ο Ιταλός δεξιός μπακ έπεσε άτσαλα στο έδαφος λίγο πριν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά αγώνα, μετά από μία προσπάθεια που έκανε να διεκδικήσει μια κεφαλιά με τον Ποντένσε και αντικαταστάθηκε αφού είχε πόνους στον αυχένα.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής αποχώρησε εν τέλει με το φορείο από το γήπεδο, φορώντας και το σχετικό προστατευτικό κολάρο. Μετά, το τέλος του αγώνα, μετέβη στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία αυχενικής μοίρας.

Τα αποτελέσματα αυτής έγιναν γνωστά το πρωί της Δευτέρας, με τον Ιταλό να είχε τυχερός, αφού η εξέταση στην οποία υποβλήθηκε είναι καθαρή. Αν όλα πάνε καλά κι εκείνος προπονηθεί χωρίς πρόβλημα την Τρίτη (10/02), θα τεθεί κανονικά στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για τον κρίσιμο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Τετάρτη (11/02-20:30).

Να σημειωθεί πως εκείνος συμπλήρωσε και κάρτες με την κίτρινη που αντίκρισε στο χθεσινό ντέρμπι των «αιωνίων», κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να χάσει ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας.