Την ίδια στιγμή που ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έχει συλλέξει αρκετό ενδιαφέρον από το εξωτερικό, στην Ιταλία μπλέκουν τον Ολυμπιακό με τον 34χρονο φορ Ντουβάν Ζαπάτα.

Μετά τον τραυματισμό του, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν έχει βρει χρόνο συμμετοχής στον Ολυμπιακό, ειδικά από τη στιγμή που τόσο ο Αγιούμπ Ελ Καμπί όσο και ο Μεχντί Ταρέμι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση στο κομμάτι του γκολ.

Την ίδια στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό για τον Ουκρανό φορ, στην Ιταλία φέρνουν στο ερυθρόλευκο προσκήνιο μία άλλη περίπτωση φορ. Σύμφωνα με την «Tuttosport», ένας άνθρωπος των Πειραιωτών βρέθηκε στο Τορίνο προκειμένου να δει τον Ντουβάν Ζαπάτα της τοπικής ομάδας.

Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι έχει γίνει κρούση από τους νταμπλούχους Ελλάδας για την απόκτηση του 34χρονου επιθετικού καθώς δεν έχει τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής και το συμβόλαιο του εκπνέει το καλοκαίρι του 2027, με τον Κολομβιανό να λαμβάνει 2,5 εκατ. ευρώ ετησίας στην Ιταλία.

Βέβαια ο Ολυμπιακός δεν... παίζει μόνος του αφού υπάρχει έντονο ενδιαφέρον τόσο από την Κάλιαρι όσο και από Τζένοα για την απόκτησή του, ωστόσο στην αρχή της μεταγραφικής περιόδου, οι προτάσεις για δανεισμό του ποδοσφαιριστή και μοίρασμα του συμβολαίου του απορρίφθηκε.

Ωστόσο αυτή τη στιγμή το σκηνικό έχει αλλάξει και ο σύλλογος θέλει να αποβάλλει από πάνω του ορισμένα συμβόλαια, με του Ζαπάτα να είναι ένα από αυτά ακόμα και αν ένας μέρος του πληρώνεται από άλλη ομάδα.

Ο 34χρονος επιθετικός είναι 34 φορές διεθνής με την Κολομβία ενώ έχει περάσει σχεδόν όλη του την καριέρα στην Ιταλία με παρουσία 13 χρόνων. Εκεί φόρεσε τις φανέλες των Νάπολι (53 συμμ. 15 γκολ, 5 ασίστ), Ουντινέζε (65 συμμ. 19 γκολ, 8 ασίστ), Σαμπντόρια (32 συμμ. 11 γκολ, 4 ασίστ) και Τορίνο (62 συμμ. 17 γκολ, 5 ασίστ) κατακτώντας ένα πρωτάθλημα με την πρώτη.

Φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος της πορείας του στην Ιταλία και με τους καλύτερους αριθμούς, το είχε στην Αταλάντα όπου κόστισε 26 εκατ. ευρώ και έπαιξε για πέντε χρόνια, μετρώντας 82 τέρματα και 42 ασίστ σε 191 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.