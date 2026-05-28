Πέρα από τον Δημήτρη Στουρνάρα, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για ακόμη έναν τερματοφύλακα που θα είναι μπακ-απ του Τζολάκη με τον 24χρονο Τσέζαρι Μίτζα να είναι σε πρώτο πλάνο.

Έντονη κινητικότητα υπάρχει τις τελευταίες ώρες για τον Ολυμπιακό ενόψει της νέας σεζόν, καθώς ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει και όπως σας αποκάλυψε το Gazzetta, ο Ουνάι Λόπεθ είναι μία περίπτωση με την οποία ασχολείται ενεργά ο ελληνικός σύλλογος.

Από εκεί και πέρα, διαβάσατε για τον αντικαταστάτη του Νίκου Μπότη ως 3ος στην ιεραρχία των τερματοφυλάκων, όπου εκλεκτός είναι ο Δημήτρης Στουρνάρας που επιστρέφει στον Πειραιά μετά από δύο χρόνια στον Ηρακλή.

Ωστόσο δεν θα είναι η μοναδική προσθήκη τερματοφύλακα. Συγκεκριμένα, στον Ολυμπιακό αναζητούν τον αντικαταστάτη και του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, ο οποίος μένει ελεύθερος και δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία του με τους «ερυθρόλευκους» με αποτέλεσμα η ομάδα να βρίσκεται στην αγορά για την εύρεση του μπακ απ του Τζολάκη.

Ένας από τους τερματοφύλακες που είναι στη λίστα είναι ο Τσέζαρι Μίζτα της Ρίο Άβε. Ο 24χρονος πορτιέρε ήταν βασικός στον πορτογαλικό σύλλογο και μέτρησε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 3 καθαρές εστίες και 38 γκολ παθητικό.

Το συμβόλαιο του εκπνέει το επόμενο καλοκαίρι ενώ το καλοκαίρι του 2024 είχε κοστίσει ένα εκατ. ευρώ στον πορτογαλικό σύλλογο.