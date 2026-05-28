Ολυμπιακός: Εξετάζεται ο Μίζτα της Ρίο Άβε για τον «άσο»
Έντονη κινητικότητα υπάρχει τις τελευταίες ώρες για τον Ολυμπιακό ενόψει της νέας σεζόν, καθώς ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει και όπως σας αποκάλυψε το Gazzetta, ο Ουνάι Λόπεθ είναι μία περίπτωση με την οποία ασχολείται ενεργά ο ελληνικός σύλλογος.
Από εκεί και πέρα, διαβάσατε για τον αντικαταστάτη του Νίκου Μπότη ως 3ος στην ιεραρχία των τερματοφυλάκων, όπου εκλεκτός είναι ο Δημήτρης Στουρνάρας που επιστρέφει στον Πειραιά μετά από δύο χρόνια στον Ηρακλή.
Ωστόσο δεν θα είναι η μοναδική προσθήκη τερματοφύλακα. Συγκεκριμένα, στον Ολυμπιακό αναζητούν τον αντικαταστάτη και του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, ο οποίος μένει ελεύθερος και δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία του με τους «ερυθρόλευκους» με αποτέλεσμα η ομάδα να βρίσκεται στην αγορά για την εύρεση του μπακ απ του Τζολάκη.
Ένας από τους τερματοφύλακες που είναι στη λίστα είναι ο Τσέζαρι Μίζτα της Ρίο Άβε. Ο 24χρονος πορτιέρε ήταν βασικός στον πορτογαλικό σύλλογο και μέτρησε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 3 καθαρές εστίες και 38 γκολ παθητικό.
Το συμβόλαιο του εκπνέει το επόμενο καλοκαίρι ενώ το καλοκαίρι του 2024 είχε κοστίσει ένα εκατ. ευρώ στον πορτογαλικό σύλλογο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.