Δημήτρης Στουρνάρας: Ποιος είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για αντί- Μπότης

Ο Δημήτρης Στουρνάρας ετοιμάζεται για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό για να αντικαταστήσει τον Μπότη και το Gazzetta σας τον... συστήνει.

Ο Νίκος Μπότης είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που θα μείνουν ελεύθεροι από τον Ολυμπιακό το ερχόμενο καλοκαίρι προκειμένου να βρουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Έτσι οι Πειραιώτες βγήκαν στην αγορά για να βρουν τον αντικαταστάτη του και κατέληξαν στην περίπτωση του Δημήτρη Στουρνάρα.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας αποτελεί γέννημα-θρέμμα του Ολυμπιακού και όλα δείχνουν ότι έχει πάρει τον δρόμο της επιστροφής προκειμένου να ξεκινήσει από 3ος στην ιεραρχία και να διεκδικήσει την άνοδο του στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ, ειδικά από τη στιγμή που θα αποχωρήσει και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης.

Ωστόσο, ποιος είναι ο Δημήτρης Στουρνάρας;

Γεννημένος στη Βοιωτία, ο Δημήτρης Στουρνάρας ξεκίνησε από αρκετά νεαρή ηλικία στην ακαδημία του Ολυμπιακού και εξελίχθηκε μέσα από το προπονητικό κέντρο του Ρέντη. Έγινε βασικό μέλος της Κ19, ενσωματώθηκε στη Β' ομάδα του Ολυμπιακού όπου μέτρησε 23 συμμετοχές στη Superleague 2 και έφτασε μέχρι και την πρώτη ομάδα.

Τις πρώτες φορές του με την ανδρική ομάδα είχε παρτενέρ τον Ανδρέα Γιαννιώτη και τον Ρομπέρτο Χιμένεθ ωστόσο το καλοκαίρι του 2020 αποφασίστηκε να μετακομίσει στον Πανιώνιο όπου αγωνίστηκε στη Γ' Εθνική πριν επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να αγωνιστεί στη Β' ομάδα.

Εκεί, υπό τις οδηγίες του Άριελ Ιμπαγάσα ήταν βασικό μέλος και μέσα από 23 συμμετοχές, είχε έξι ανέπαφες εστίες και συνολικά 33 γκολ παθητικό, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις ενώ ενσωματώθηκε σε ουκ ολίγες αποστολές της πρώτης ομάδας.

Ωστόσο το καλοκαίρι του 2024 άνοιξε εκ νέου τα φτερά του και αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τον Ηρακλή, στον οποίο έμεινε για δύο χρόνια και μέτρησε συνολικά 40 εμφανίσεις, με αποκορύφωμα τη φετινή σεζόν.

Ως βασικό μέλος του Γηραιού, ο 24χρονος πορτιέρε πανηγύρισε την επιστροφή της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια καθώς μέτρησε 21 παιχνίδια στο παλμάρε του με 14 γκολ παθητικό και 9 clean sheets εντυπωσιάζοντας με τις εμφανίσεις του.

Κάπως έτσι ήρθε η επιλογή από τον Ολυμπιακό ώστε να τον επαναφέρει στο ρόστερ. Εκτός από το γεγονός ότι πρόκειται για ένα... δικό του παιδί που γνωρίζει τι εστί η ομάδα, μιλάμε και για έναν τερματοφύλακα και δίνει μεγάλες βοήθειες στην ευρωπαϊκή λίστα ενώ αποτελεί και έναν τερματοφύλακα που έχει δείξει την αξία του σε μεγάλο βαθμό.