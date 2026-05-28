Ολυμπιακός: Στο στόχαστρο της Κόμο ο Λορέντζο Πιρόλα λένε οι Ιταλοί
Η ιταλική ιστοσελίδα «sportmediaset» αναπαράγει ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στην γραπτή έκδοση της «Gazzetta dello Sport» αναφορικά με το ενδιαφέρον της ιταλικής Κόμο για την απόκτηση του Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού.
Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας τερμάτισε στην τέταρτη θέση της Serie Α εξασφαλίζοντας την συμμετοχή της στη League Stage του Champions League της νέας σεζόν και θέλει να ενισχύσει τον ιταλικό κορμό της για να μην χάσει παίκτες από τη λίστα που θα δηλώσει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός μπορεί να μην πιάνεται ως «club trained», αφού αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Ίντερ, ωστόσο μετράει ως γηγενής, με την Κόμο να χρειάζεται τέσσερις τέτοιους ποδοσφαιριστές.
Ο Λορέντζο Πιρόλα ήταν βασικός με τον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν πραγματοποιώντας 33 συμμετοχές, κατά τις οποίες σκόραρε ένα γκολ κι έδωσε μία ασίστ στα περισσότερα από 2,7 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.
Στο τέλος του ρεπορτάζ σημειώνεται πως η Κόμο θα χρειαστεί περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ για να καταφέρει να τον κάνει δικό της.
