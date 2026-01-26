Εκτός από τις μεταγραφές, ο Ολυμπιακός κινείται και στο κομμάτι των αποχωρήσεων με τους Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτσι και Βέζο να έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και δεν θα αργήσει να φορέσει τα ερυθρόλευκα και να ενταχθεί στο σύνολο του Μεντιλίμπαρ. Ωστόσο στον Ολυμπιακό κοιτούν και το κομμάτι των αποχωρήσεων και στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδο ίσως έχουμε εξελίξεις.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος δεν έχει καταγράψει αρκετά λεπτά συμμετοχής φέτος και αναμένεται να φανεί αν θα υπάρξει επίσημη κρούση για την περίπτωση του.

Από εκεί και πέρα, το ίδιο ισχύει και για τον Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος έχει προσελκύσει ομάδες από το εξωτερικό και έχει κάνει το... κλικ για διάφορους συλλόγους, χωρίς να υπάρχει κάτι χειροπιαστό προς το παρόν.

Τέλος, ο Βέζο είναι ένας από τους παίκτες που δεν βρίσκονται στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ και βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τους Πειραιώτες, με τον ίδιο να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.