Αντρέ Λουίζ: Ο «καθηγητής» Νταβίντ Λουίζ είδε το… διαμάντι του Ολυμπιακού

Η Σάντα Κρους δεν είναι καρτ ποστάλ. Είναι μια γειτονιά απλωμένη στη δυτική άκρη του Ρίο ντε Τζανέιρο, μακριά από το βλέμμα των τουριστών, αλλά πολύ κοντά στην αλήθεια της Βραζιλίας. Εκεί, το ποδόσφαιρο δεν είναι παιχνίδι, είναι τρόπος να υπάρξεις. Οι δρόμοι είναι στενοί, τα σπίτια κολλημένα το ένα πάνω στο άλλο, και οι αυλές μετατρέπονται σε γήπεδα με δύο πέτρες για δοκάρια. Εκεί μεγαλώνουν τα παιδιά που μαθαίνουν να κλωτσούν την μπάλα πριν να γράφουν. Που ονειρεύονται τη διαφυγή. Μια φανέλα. Ένα συμβόλαιο. Μια ευκαιρία.

Στη Σάντα Κρους, αν είσαι καλός με την μπάλα, γίνεσαι κάποιος. Σε φωνάζουν με το μικρό σου όνομα, σε δείχνουν με το δάχτυλο, σε χειροκροτούν πριν καν καταλάβεις γιατί. Κι έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, γίνεσαι… βασιλιάς. Με προσδοκίες αλλά και πειρασμούς.

Γιατί μαζί με την αναγνώριση έρχονται και οι σκιές. Πολλοί χάνονται εκεί πριν καν φύγουν. Πριν καν δοκιμαστούν. Το ποδόσφαιρο στη Βραζιλία είναι σκληρό και δεν είναι για όλους. Εκτός από ταλέντο, χρειάζεται και χαρακτήρας. «Στη Σάντα Κρους ήμουν “βασιλιάς” και υπήρχαν πολλοί πειρασμοί» τονίζει ο Αντρέ Λουίζ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού.

Ο Αντρέ Λουίζ μεγάλωσε μέσα σε αυτή την αντίφαση. Στη Σάντα Κρους ήταν «κάποιος». Εκεί ένιωθε μεγάλος. Όταν όμως μετακινήθηκε στην Μπάρα, κοντά στο προπονητικό κέντρο της Φλαμένγκο, έγινε ξανά απλός άνθρωπος. Ένας ακόμα νεαρός που έπρεπε να αποδείξει τα πάντα από την αρχή.

Και αυτό το πέρασμα ήταν η πρώτη μεγάλη δοκιμασία. Ο ίδιος με τη βοήθεια της οικογένειάς του, της κοπέλας του Σαμπρίνε (και νυν σύζυγός του), αλλά και του μάνατζέρ του δεν έμεινε μια ανάμνηση της αλάνας. Έμαθε να επιβιώνει και ας ήταν αδύνατος για τα γούστα της Φλαμένγκο. Εγινε… ασανσέρ ανάμεσα στη β’ ομάδα και την πρώτη, αλλά ένα χατ τρικ με τους Νέους τον έστειλε για πάντα στους μεγάλους και από κει στην Ευρώπη. Το όνειρο δεν έμεινε στους δρόμους, ανάμεσα σε δύο πέτρες για δοκάρια.

Γεννημένος στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ο Αντρέ Λουίζ μεγάλωσε στη Σάντα Κρους, μια περιοχή της δυτικής πλευράς της πόλης, μακριά από τη λάμψη και την άνεση των γνωστών συνοικιών. Εκεί, όπως συμβαίνει με χιλιάδες παιδιά στη Βραζιλία, το ποδόσφαιρο αποτέλεσε από νωρίς διέξοδο και όνειρο ζωής. Αφού ξεχώρισε στις ακαδημίες της América-RJ, το 2020 έκανε το μεγάλο βήμα υπογράφοντας στη Φλαμένγκο. Έναν χρόνο αργότερα ανέβηκε στην πρώτη ομάδα, όμως η μετάβαση δεν ήταν εύκολη. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί πως ένιωθε σωματικά ανέτοιμος, αγχωμένος και χαμένος ανάμεσα σε καταξιωμένους ποδοσφαιριστές.

Οι εναλλαγές μεταξύ πρώτης ομάδας και Κ20, οι περιορισμένες ευκαιρίες και η πίεση του συλλόγου δεν του επέτρεψαν να βρει σταθερό ρόλο. Το μοναδικό του γκολ με τη Φλαμένγκο ήρθε το 2022 στο Campeonato Carioca, ωστόσο η αίσθηση πως δεν θα έπαιρνε τον χρόνο που χρειαζόταν τον οδήγησε στην απόφαση να αναζητήσει την τύχη του στην Ευρώπη.