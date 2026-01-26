Ο Αντρέ Λουίζ θα έρθει στον Ολυμπιακό και μάλιστα με κανονική μεταγραφή από τη Ρίο Άβε.

Ο Αντρέ Λουίζ μπορεί πλέον να θεωρείται ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, με τις εξελίξεις να επιβεβαιώνουν την έντονη κινητικότητα των Πειραιωτών στο μεταγραφικό παζάρι και το ρεπορτάζ που αναφέραμε το πρωί ότι η υπόθεση μπήκε στην τελική ευθεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει επέλθει πλήρης συμφωνία ανάμεσα στον σύλλογο και τον 23χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ, ο οποίος αφήνει τη Ρίο Άβε για να κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του. Απομένουν μόνο οι τυπικές διαδικασίες, με την άφιξή του στην Ελλάδα να σηματοδοτεί την οριστική ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Αντρέ Λουίζ έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών, δείγμα της εμπιστοσύνης που δείχνει ο Ολυμπιακός στις δυνατότητές του αλλά και του μακροπρόθεσμου πλάνου που υπάρχει για τον παίκτη. Πρόκειται για έναν δυναμικό ακραίο επιθετικό, με ταχύτητα, καλή τεχνική κατάρτιση και έφεση στο ένας εναντίον ενός, στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίσει στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Ο Βραζιλιάνος αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ξεκινώντας προπονήσεις από την Παρασκευή. Η παρουσία του προσθέτει ποιότητα, ένταση και ανταγωνισμό στα άκρα της επίθεσης, με τον Ολυμπιακό να ενισχύεται ουσιαστικά ενόψει των απαιτητικών υποχρεώσεων της νέας σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο γεννημένος στις 23/2/2002 αριστεροπόδαρος εξτρέμ με ύψος 1,87, κυρίως παίζει δεξιά και συγκλίνει προς τα μέσα με το αριστερό με το οποίο μοιράζει ή εκτελεί. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν είχε τέτοιο παίκτη, με αποτέλεσμα ο Ζέλσον ή ο Ποντένσε να αναγκάζονται να παίξουν στη δεξιά πλευρά χωρίς τη δυνατότητα να μπαίνουν προς τα μέσα.

Σε αυτόν τον ρόλο υπήρξε προσπάθεια να ενταχθεί ο Γιουσούφ Γιαζίτσι που είναι αριστεροπόδαρος αλλά δεν είναι κλασσικός εξτρέμ. Οπότε η περίπτωση του Αντρέ Λουίζ του δίνει μία λύση στα πλάνα του, την ίδια στιγμή που ο 23χρονος Βραζιλιάνος μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευκολία και ως αριστερό εξτρέμ, καθώς χρησιμοποιεί και το δεξί πόδι (από τα 7 γκολ που έχει πετύχει, τα δύο είναι με το δεξί).

Να θυμίσουμε ότι η Εστρέλα χρειάστηκε να βγάλει από τα ταμεία 600 χιλιάδες ευρώ για να τον πάρει από τη Φλαμένγκο και μέσα σε έξι μήνες, ο πορτογαλικός σύλλογος όχι απλώς πήρε τα λεφτά του πίσω, αλλά συνολικά έγινε πλουσιότερος κατά 1,6 εκατ. ευρώ (η μεταγραφή στη Ρίο Άβε άγγιξε τα 2,2 εκατ. ευρώ).

Μετά το πρώτο εξάμηνο στον πορτογαλικό σύλλογο, στη φετινή σεζόν είναι από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος με τον απολογισμό του να είναι επτά γκολ και πέντε ασίστ σε 18 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, δείγμα ότι και σκοράρει και μοιράζει, εκτοξεύοντας κατακόρυφα την αξία του.

Στα 1539 λεπτά που έχει αγωνιστεί ο 23χρονος εξτρέμ, έχει άμεση σχέση σε 13 γκολ του πορτογαλικού συλλόγου ενώ είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν... φοβάται να σουτάρει. Συγκεκριμένα έχει επιχειρήσει 40 σουτ στα 18 ματς που έχει αγωνιστεί, εκ των οποίων σχεδόν ο 50% έχει πάει στην εστία, δείγμα ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να γίνει απειλητικός για τον αντίπαλο πορτιέρε.

Παράλληλα είναι ένας ποδοσφαιριστής που δίνει έμφαση στο 1vs1 καθώς έχει κάνει συνολικά 119 ντρίμπλες σε αυτό το χρονικό διάστημα με σχεδόν το 46% να είναι επιτυχημένες (!). Πιο συγκεκριμένα, κάνει κατά μ.ο. 7 ντρίμπλες ανά παιχνίδι ενώ είναι ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να τροφοδοτήσει τους επιθετικούς, αφού στα 18 ματς που έχει αγωνιστεί, έχει καταφέρει να περάσει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι 26 φορές και να βρει συμπαίκτη του κάτι παραπάνω από τις μισές φορές.



