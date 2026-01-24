Superleague, η βαθμολογία: Κορυφή η ΑΕΚ, στο +2 από τον Ολυμπιακό!
Μόλις μερικές ώρες έμεινε μακριά από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα η ΑΕΚ, καθώς με το πέρασμα της από την Τρίπολη και το 0-1 επί του Αστέρα, βρέθηκε ξανά πρώτη, αλλά αυτή τη φορά θα είναι μόνη, καθώς ως γνωστό έχει αναβληθεί το ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά. Στην 2η θέση και στο -2 από την Ένωση είναι ο Ολυμπιακός που το απόγευμα του Σαββάτου επικράτησε με 1-0 του Βόλο στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».
Τα αποτελέσματα (18η αγωνιστική)
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός – Βόλος 1-0
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1-0
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
Αρης – Λεβαδειακός (4μμ)
ΟΦΗ – Παναιτωλικός (5.30μμ)
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
Κηφισιά – ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΟΛΗ
Η βαθμολογία (18η αγωνιστική)
1.ΑΕΚ 44
2. Ολυμπιακός 42
3.ΠΑΟΚ 41
4. Λεβαδειακός 34
-------------------------------------
5. Βόλος 25
6.Παναθηναϊκός 25
7. Άρης 21
8. Κηφισιά 19
---------------------------------------
9.Ατρόμητος 16
10.ΑΕΛ Novibet 16
11.Παναιτωλικός 15
12.ΟΦΗ 15
13.Αστέρας Τρίπολης 13
14. Πανσερραϊκός 8
*Οι Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν δυο ματς λιγότερα.
**Ο Βόλος και η ΑΕΚ έχουν παιχνίδι περισσότερο.
H επόμενη αγωνιστική (19η)
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
Παναιτωλικός – Αρης (5μμ)
Ατρόμητος – ΟΦΗ (6μμ)
Βόλος – ΑΕΛ Νovibet (8μμ)
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (4μμ)
Παναθηναϊκός – Κηφισιά (5.30μμ)
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (7.30μμ)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (9μμ)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
