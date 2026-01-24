Superleague, η βαθμολογία: Κορυφή η ΑΕΚ, στο +2 από τον Ολυμπιακό!

Η ΑΕΚ πέρασε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας και πλέον είναι στο +2 από τον Ολυμπιακό που είναι στη δεύτερη θέση.

Μόλις μερικές ώρες έμεινε μακριά από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα η ΑΕΚ, καθώς με το πέρασμα της από την Τρίπολη και το 0-1 επί του Αστέρα, βρέθηκε ξανά πρώτη, αλλά αυτή τη φορά θα είναι μόνη, καθώς ως γνωστό έχει αναβληθεί το ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά. Στην 2η θέση και στο -2 από την Ένωση είναι ο Ολυμπιακός που το απόγευμα του Σαββάτου επικράτησε με 1-0 του Βόλο στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».

Τα αποτελέσματα (18η αγωνιστική)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1-0

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Αρης – Λεβαδειακός (4μμ)

ΟΦΗ – Παναιτωλικός (5.30μμ)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Κηφισιά – ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΟΛΗ



Η βαθμολογία (18η αγωνιστική)

1.ΑΕΚ 44

2. Ολυμπιακός 42

3.ΠΑΟΚ 41

4. Λεβαδειακός 34

-------------------------------------

5. Βόλος 25

6.Παναθηναϊκός 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

---------------------------------------

9.Ατρόμητος 16

10.ΑΕΛ Novibet 16

11.Παναιτωλικός 15

12.ΟΦΗ 15

13.Αστέρας Τρίπολης 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Οι Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν δυο ματς λιγότερα.

**Ο Βόλος και η ΑΕΚ έχουν παιχνίδι περισσότερο.

H επόμενη αγωνιστική (19η)

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Αρης (5μμ)

Ατρόμητος – ΟΦΗ (6μμ)

Βόλος – ΑΕΛ Νovibet (8μμ)

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (4μμ)

Παναθηναϊκός – Κηφισιά (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (7.30μμ)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (9μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

