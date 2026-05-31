Ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού είναι μεταξύ των 26 παικτών που θα πάρει στο Μουντιάλ ο τεχνικός της Ουρουγουάης Μαρσέλο Μπιέλσα.

Ο Φακούντο Πελίστρι κι επίσημα είναι μέλος της εθνικής Ουρουγουάης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού ήταν παρών στην προετοιμασία και όπως αναμενόταν, το όνομά του βρίσκεται ανάμεσα στους 26 εκλεκτούς του ομοσπονδιακού τεχνικού Μαρσέλο Μπιέλσα. Αντίθετα, εκτός είναι ένας παίκτης σύμβολο για την Ουρουγουάη, ο Λουίς Σουάρες.

Ο 24χρονος (20/12/01) Πελίστρι με 39 συμμετοχές και 2 γκολ στην εθνική Ουρουγουάης θα ζήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, αφού ήταν παρών και στο Κατάρ το 2022.

Ο Πελίστρι έχει συνολικά με τον Παναθηναϊκό 53 συμμετοχές με 4 γκολ και 7 ασίστ, αλλά τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αντιμετώπισε πολλούς τραυματισμούς και κατέγραψε μόνο 18 παιχνίδια με 2 ασίστ. Η κακή σεζόν με το τριφύλλι, ωστόσο, δεν τον άφησε εκτός του μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού.

Η Ουρουγουάη, λοιπόν, ανακοίνωσε την αποστολή με ένα εκπληκτικό βίντεο και ο άσος του Παναθηναϊκού παρουσιάστηκε με φρεσκοπλυμένη τη φανέλα με το «11» .

Να θυμίσουμε ότι η Ουρουγουάη στον όμιλό της θ' αντιμετωπίσει στο Μαϊάμι στις 15 Ιουνίου τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.

Στις 21 του ίδιου μήνα θα παίξει, επίσης στο Μαϊάμι, με το Πράσινο Ακρωτήρι και στις 26 Ιουνίου θα γίνει στο Μεξικό, στο στάδιο Akron, το ντέρμπι του ομίλου με την Ισπανία.