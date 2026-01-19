Βαθμολογία Super League: Ο Λεβαδειακός στο +9 από τον Παναθηναϊκό
Ο Λεβαδειακός έπαιξε μπαλάρα και στο Αγρίνιο, νίκησε και τον Παναιτωλικό με 3-1 και πλέον είναι το μεγάλο φαβορί για την είσοδο στην τετράδα, αφού βρίσκεται στο +9 πλέον από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έμεινε κι άλλο πίσω μετά τη συντριβή με 4-0 από την ΑΕΚ του Λούκα Γιόβιτς. Στο -9 από τους Βοιωτούς είναι και ο Βόλος, που φιλοξενεί στο Πανθεσσαλικό τον Ατρόμητο στις 20:00 κι αν επικρατήσει θα είναι μόνος πέμπτος.
Το τριφύλλι έχει ένα ματς λιγότερο, αυτό με τον ΟΦΗ, που πιθανότατα θα γίνει στις 4 Μαρτίου, αλλά ακόμα και υπολογίσουμε ότι θα το πάρει είναι στο -6, παίζει στη Λιβαδειά και κυρίως έχει τεράστια πίεση σε σχέση με τους παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου.
Η Ένωση είναι στην κορυφή παρέα με τον ΠΑΟΚ, ενώ ακολουθεί ο Ολυμπιακός, που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και την τετράδα των playoffs για τον πρωταθλητή, συμπληρώνει αυτή τη στιγμή η τρομερή ομάδα της Βοιωτίας, που έχει και την καλύτερη επίθεση στη Stoiximan Super League.
Τα αποτελέσματα (17η αγωνιστική)
Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1
ΑΕΛ Novibet –Αρης 1-0
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3
Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ
Η βαθμολογία (17η αγωνιστική)
1. ΠΑΟΚ 41
2. ΑΕΚ 41
3. Ολυμπιακός 39
4. Λεβαδειακός 34
-------------------------------------
5. Παναθηναϊκός 25
6. Βόλος 25
7. Άρης 21
8. Κηφισιά 19
----------------------------------------
9. Παναιτωλικός 15
10. ΟΦΗ 15
11. Αστέρας Aκtor 13
12.ΑΕΛ Novibet 13
13. Ατρόμητος 13
14. Πανσερραϊκός 8
*Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Βόλος, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.
H επόμενη αγωνιστική (18η)
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός – Βόλος (5μμ)
Αστέρας Aktor – ΑΕΚ (7.30μμ)
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (8μμ)
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
Αρης – Λεβαδειακός (4μμ)
ΟΦΗ – Παναιτωλικός (5.30μμ)
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
Κηφισιά – ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΟΛΗ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
