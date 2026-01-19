Ο Λεβαδειακός έκανε περίπατο στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό με 3-1 κι αύξησε τη διαφορά από τον Παναθηναϊκό και τον Βόλο στους 9 βαθμούς!

Ο Λεβαδειακός έπαιξε μπαλάρα και στο Αγρίνιο, νίκησε και τον Παναιτωλικό με 3-1 και πλέον είναι το μεγάλο φαβορί για την είσοδο στην τετράδα, αφού βρίσκεται στο +9 πλέον από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έμεινε κι άλλο πίσω μετά τη συντριβή με 4-0 από την ΑΕΚ του Λούκα Γιόβιτς. Στο -9 από τους Βοιωτούς είναι και ο Βόλος, που φιλοξενεί στο Πανθεσσαλικό τον Ατρόμητο στις 20:00 κι αν επικρατήσει θα είναι μόνος πέμπτος.

Το τριφύλλι έχει ένα ματς λιγότερο, αυτό με τον ΟΦΗ, που πιθανότατα θα γίνει στις 4 Μαρτίου, αλλά ακόμα και υπολογίσουμε ότι θα το πάρει είναι στο -6, παίζει στη Λιβαδειά και κυρίως έχει τεράστια πίεση σε σχέση με τους παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου.

Η Ένωση είναι στην κορυφή παρέα με τον ΠΑΟΚ, ενώ ακολουθεί ο Ολυμπιακός, που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και την τετράδα των playoffs για τον πρωταθλητή, συμπληρώνει αυτή τη στιγμή η τρομερή ομάδα της Βοιωτίας, που έχει και την καλύτερη επίθεση στη Stoiximan Super League.

Τα αποτελέσματα (17η αγωνιστική)

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

ΑΕΛ Novibet –Αρης 1-0

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3

Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ

Η βαθμολογία (17η αγωνιστική)

1. ΠΑΟΚ 41

2. ΑΕΚ 41

3. Ολυμπιακός 39

4. Λεβαδειακός 34

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 25

6. Βόλος 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

----------------------------------------

9. Παναιτωλικός 15

10. ΟΦΗ 15

11. Αστέρας Aκtor 13

12.ΑΕΛ Novibet 13

13. Ατρόμητος 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Βόλος, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος (5μμ)

Αστέρας Aktor – ΑΕΚ (7.30μμ)

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (8μμ)

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Αρης – Λεβαδειακός (4μμ)

ΟΦΗ – Παναιτωλικός (5.30μμ)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Κηφισιά – ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.