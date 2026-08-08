Ο άσος του ΠΑΟΚ Γιάννης Κωνσταντέλιας απέκτησε το δεύτερο παιδί του, αφού ήρθε στον κόσμο η κόρη του.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βιώνει ευτυχισμένες στιγμές. Ο άσος του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο ματς με τη Ντιναμό Κιέβου εμφανίστηκε στο γήπεδο με τον γιο του, σήμερα έγινε πατέρας ξανά, αφού η σύζυγος του Χριστίνα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι!

Τον περασμένο Ιούνιο το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, ένα αγοράκι και πλέον ο Κωνσταντέλιας είχε να έρχεται στον κόσμο και η κόρη του. Ο ίδιος να θυμίσουμε ότι όταν ενημέρωσε ότι στην παρούσα φάση δεν θα παίξει στην Εθνική, ανέφερε και το γεγονός ότι θέλει να είναι πιο συχνά κοντά στην οικογένειά του.

