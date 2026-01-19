Ο Λεβαδειακός εκμεταλλεύτηκε την εκρηκτική του εκκίνηση, νίκησε 3-1 τον Παναιτωλικό εκτός έδρας και κρατά σφιχτά την τέταρτη θέση, εννέα αγωνιστικές πριν το τέλος της regular season.

Ο Λεβαδειακός έκανε ακόμα ένα βήμα προς το μεγάλο στόχο των Play Offs 1-4 της Stoiximan Super Leauge! Οι 4οι Βοιωτοί νίκησαν τον αποκαρδιωτικό (ειδικά) στο πρώτο μέρος Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με 3-1 και διεύρυνε την απόσταση του από τον 5ο Παναθηναϊκό στους 9 βαθμούς (34-25), εκμεταλλευόμενοι τη συντριβή του Τριφυλλιού από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πέμπτη διαδοχική νίκη για τους φιλοξενούμενους σε όλες τις διοργανώσεις και ισάριθμες σερί ήττες για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έμειναν στην 9η θέση με15 βαθμούς, στο -4 από την 8η Κηφισιά.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε το γηπεδούχο Παναιτωλικό σε διάταξη 4-3-3. O Κουτσερένκο στην εστία, με τους Μαυρία, Κόγιτς, Σιέλη και Μανρίκε μπροστά του. Ο Μπουχαλάκης στο «6» και οι Ματσάν - Εστεμπάν εσωτερικοί μέσοι. Μίχαλακ, Ενκολόλο, Άλεξιτς τριάδα στην επίθεση.

Από την πλευρά του ο Νίκος Παπαδόπουλος «κατέβασε» το φιλοξενούμενο Λεβαδειακό σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Λοντίγκιν στην εστία, με τους Τσάπρα, Λιάγκα, Μάγκνουσον και Βήχο μπροστά του. Τσόκαϊ - Κωστή δίδυμο στα χαφ και οι Λαγιούς, Μπάλτσι, Παλάσιος μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Πεντρόσο.

Εφιαλτικό ημίχρονο για τον Παναιτωλικό, ονειρικό για τον Λεβαδειακό

Ο Λεβαδειακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και «σόκαρε» τον Παναιτωλικό με δυο γκολ μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο! Μόλις στο 3ο λεπτό ο Μίχαλακ απομάκρυνε την μπάλα με το κεφάλι έπειτα από κόρνερ των φιλοξενούμενων, η μπάλα στρώθηκε στον Κωστή, ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε τον Κουτσερένκο. Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν πως εκτεθειμένοι παίτκες των Βοιωτών επηρέασαν τον Ουκρανό τερματοφύλακα, όμως δεν.. συμφώνησαν στο VAR.

Στο 6ο λεπτό ο Λεβαδειακός έφτασε κοντά σε δέυτερο γκολ, με το σουτ του Μπάλτσι μέσα από την περιοχή και στο 10' ο Αργεντινός κατάφερε με τη... δεύτερη να «συνδεθεί» με τα αντίπαλα δίχτυα. Ο Παλάσιος πάτησε περιοχή, γύρισε την μπάλα, ο Κουτσερένκο στην προσπάθεια του να διώξει την μπάλα την έστρωσε τον Μπάλτσι, ο οποίος πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-2.

Ο δραστήριος Παλάσιος απείλησε στο 12ο λεπτό με σουτ, αλλά ο Κουτσερένκο απέκρουσε. Ο Παναιτωλικός είχε δυο ευκαιρίες να μπει στο ματς αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα (37') ο Άλεξιτς δεν κατάφερε να βρει δίχτυα με το κεφάλι από εξαιρετικές θέσεις, έπειτα από σέντρες του Ενκολόλο και του Μαυρία.

Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών ο Λεβαδειακός αύξησε τη διαφορά του στα τρία γκολ. Ο Μπάλτσι έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Λιάγκας με κεφαλιά νίκησε τον Κουτσερένο για το 0-3. Στις καθυστερήσεις ο Πεντρόσο έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων έπειτα από γύρισμα του Τσάπρα, αλλά το κγολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Κατάφερε μόνο να μειώσει ο Παναιτωλικός

Στο δεύτερο μέρος ο Παναιτωλικός πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, με τους Βοιωτούς να κάνουν διαχείριση στο μεγάλο τους προβάδισμα. Ο Γιάννης Αναστασίου γύρισε τη διάταξη σε 4-2-3-1, θέλοντας να «δυναμώσει» τον άξονα με δυο μέσους. Ο Γκράναθ πήγε στόπερ και ο Κόγιτς ανέβηκε στα χαφ, ως παρτενέρ του Νικολάου. Μίχαλκ - Ενκολόλο εξτρέμ και ο Ματσάν πίσω από τον Άλεξιτς.

Ο Τίτορμος μείωσε το σκορ στο 63' με τον καλύτερο παίκτη του. Ο Ματσάν γύρισε την μπάλα στον Ενκολόλο, ο οποίος ελίχθηκε μέσα στην περιοχή και με διαγώνιο σουτ έκανε το 1-3.

Στο 77ο λεπτό ο Κωστής έκανε το γύρισμα και ο Συμελίδης σούταρε στα σώματα. Στο 80' ο Παναιτωλικός είχε μεγάλη ευκαιρία να μειώσει εκ νέου το σκορ, όταν ο Μίχαλακ έπαιξε κάθετα και ο Λοντίγκιν νίκησε σε τετ α τετ τον Μίχαλακ. Στην τελική ευθεία του ματς οι Βοιωτοί «πάγωσαν» το ματς και έφυγαν από το Αγρίνιο με το πολύτιμο τρίποντο.

MVP: Ο Μπάλτσι ήταν «μέσα» και στα τρία γκολ του Λεβαδειακού. Στο πρώτο εκτέλεσε το κόρνερ, σκόραρε το δεύτερο και έδωσε ασίστ στο τρίτο.

Στο ύψος τους: Ο δραστήριος Παλάσιος δημιούργησε πολλά ρήγματα από την πλευρά του.

Αδύναμος κρίκος: Ο Εστεμπάν δεν ήταν καλός στη μεσαία γραμμή και δικαίως αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

Γκάφα: To... στρώσιμο του Κουτσερένκο στον Μπάλτσι για το 0-2.

Στραγάλι: Ο VAR έκρινε πως οι δυο εκτεθειμένοι παίκτες του Λεβαδειακού δεν επηρέασαν τη φάση του γκολ, ενώ στις αρχές του δεύτερου μέρους οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι του Βήχου στον Άλεξιτς σε εναέρια μονομαχία.

Ταμείο του Gazzetta: Ο Λεβαδειακός κυριάρχησε από την αρχή και δίκαια έφτασε σε ακόμα ένα τρίποντο. Ακόμα μια προβληματικό εμφάνιση του Παναιτωλικού, η οποία προκάλεσε τις αποδοκιμασίες των φιλάθλων.

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μανρίκε, Κόγιτς, Σιέλης, Μαυρίας (74′ Μπρέγκου), Μπουχαλάκης (45′ Γκράναθ), Ματσάν, Εστεμπάν (45′ Νικολάου), Μίχαλακ, Ενκολόλο, Άλεξιτς (83′ Χότζα)

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λαγιούς (73′ Φίλων), Μπάλτσι (59′ Λαμαράνα), Πεντρόσο (86′ Γιούριτς), Κωστή, Τσοκάι, Λιάγκας, Μάγκνουσον (45′ Άμπου Χάνα), Παλάσιος (73′ Συμελίδης)