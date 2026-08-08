ΠΑΟΚ: Τα εισιτήρια με Άντερλεχτ
Ο ΠΑΟΚ την ερχόμενη Πέμπτη θα επιδιώξει να ανατρέψει το 0-1 της Τούμπας και να πάρει στις Βρυξέλλες την πρόκριση κόντρα στην Άντερλεχτ.
Σ' αυτή την προσπάθεια οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα έχουν τη στήριξη των οπαδών τους, οι οποίοι τη Δευτέρα θα προμηθεύονται τα εισιτήρια για τον αγώνα στο Βέλγιο.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Δευτέρα (10.08) στις 12:00 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League 2026-27 που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (13.08) στις 20:30 (τοπική ώρα) στο Lotto Park.
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Τιμές Εισιτηρίων
Κατηγορίες Εισιτηρίων Τιμή
Away Sectors 20€
1st class Sector 20€
Περίοδοι διάθεσης
10/08/2026 12:00 – 11/08/2026 21:00
Για την αγορά απαιτείται o αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου και έγκυρος ΑΜΚΑ.
Διευκρινίσεις
Θα υπάρχει οργανωμένη υποχρεωτική μεταφορά από το meeting point, που έχουν ορίσει οι βελγικές αρχές προς και από το γήπεδο.
Σύμφωνα με απόφαση των βελγικών αρχών, κανείς φίλαθλος δεν θα μπορέσει να προσεγγίσει το γήπεδο, ακόμη κι αν κατέχει έγκυρο εισιτήριο, αν δεν μεταβεί οργανωμένα από το meeting point.
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