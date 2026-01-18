Ο εκπληκτικός Λούκα Γιόβιτς έκανε καρέ χωρίς πέναλτι και η τούρμπο στο β' μέρος ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 τον Παναθηναϊκό στη μεγαλύτερη εντός έδρας νίκη της ιστορίας της επί του Τριφυλλιού!

Μετά το χατ-τρικ στη Λεωφόρο, ο... εξωπραγματικός εκτελεστής Γιόβιτς έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια! Ο Σέρβος φορ με τέσσερα γκολ έκανε θραύση απέναντι στην πράσινη άμυνα, οδηγώντας την ΑΕΚ στον απόλυτο θρίαμβο με 4-0, με τους κιτρινόμαυρους να βγάζουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο αντίδραση και να ανακτούν αυτοπεποίθηση περνώντας στην κορυφή μαζί με τον ΠΑΟΚ.

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τελικά επιθετικό δίδυμο στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ ξεκινώντας εκτός από τον Γιόβιτς και τον Βάργκα. Στο τέρμα ήταν ο Στρακόσα, αμυντική τετράδα οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, οι Μαρίν και Πινέδα ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής και οι Γκατσίνοβιτς και Λιούμπισιτς εσωτερικοί μέσοι. Για τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε με τον Λαφόν στο τέρμα, τον Κώτσιρα στο αριστερό άκρο της άμυνας και τον Καλάμπρια στο δεξί και τους Τουμπά και Γέντβαϊ στο κέντρο της αμυντικής γραμμής. Οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας ήταν τριάδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Ζαρουρί και Πελίστρι στις δύο πλευρές και τον Τεττέη στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Γιόβιτς σκόραρε το τέταρτο γκολ του κόντρα στον Παναθηναϊκό και έβαλε μπροστά την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με διάθεση να πιέσει ψηλά την ΑΕΚ, δημιουργώντας της προβλήματα στο build up, με το ντέρμπι να έχει δύο στιγμές στα πρώτα λεπτά με τον Τσέριν στο 2' να κάνει ένα κακό τελείωμα από σχετικά καλή θέση και τον Λιούμπισιτς στο αμέσως επόμενο λεπτό να απαντάει με σουτ εκτός περιοχής που πέρασε πάνω από το οριζόντιο. Οι «πράσινοι» συνέχιζαν να έχουν τρεξίματα και να ασκούν πίεση στην άμυνα της ΑΕΚ, η οποία όμως κατάφερε να εκμεταλλευτεί την πρώτη της μεγάλη στιγμή στο ματς παίρνοντας το προβάδισμα. Στο 15' ο Λιούμπισιτς έκανε το γέμισμα μέσα στην περιοχή και ο Γιόβιτς προλαβαίνοντας τον Γεντβάι με προβολή έγραψε το 1-0, σκοράροντας το τέταρτό του γκολ εις βάρος του Παναθηναϊκού μετά το χατ-τρικ στη Λεωφόρο.

Η ΑΕΚ παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα, με τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει τον έλεγχο, δεν δεχόταν σοβαρές απειλές από τους πράσινους, οι οποίοι είχαν κακές αποφάσεις στην τελική προσπάθεια, με τον Μπακασέτα να έχει ένα σουτ στο 26' που δεν ανησύχησε τον Στρακόσα. Οι Μουκουντί και Ρέλβας ήταν πολύ σταθεροί στο κέντρο της κιτρινόμαυρης άμυνας, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να προσπαθεί να βρει χώρους με Μπακασέτα, Ζαρουρί, Πελίστρι και Τεττέη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μια σέντρα σουτ του Γκατσίνοβιτς στο 30' κατέληξε στην πάνω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού του Λαφόν με την μπάλα να παίρνει μια περίεργη τροχιά σε μια φάση που ήταν και η μόνη αξιόλογη ως το τέλος του πρώτου μέρους.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Γιόβιτς με καρέ τερμάτων έκρινε ξανά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Μπενίτεθ άλλαξε τον Ζαρουρί με τον Παντελίδη στην αριστερή πλευρά, με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει κάποιες στατικές μπάλες, χωρίς να καταφέρει όμως να δημιουργήσει απειλές. Από τη μεριά του ο Νίκολιτς απάντησε με Κοϊτά αντί του Λιούμπισιτς και Ζοάο Μάριο αντί του Βάργκα αλλάζοντας τον σχηματισμό σε 4-2-3-1, με την Ένωση να εκμεταλλεύεται μια στατική φάση και στο 57' να φτάνει στο 2-0 με σκόρερ ποιον άλλον; Τον Λούκα Γιόβιτς. Ο Μαρίν εκτέλεσε το φάουλ από δεξιά, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Πινέδα και ο Γιόβιτς από κοντά σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο ντέρμπι και πέμπτο συνολικά απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η αποτελεσματικότητα της ΑΕΚ ήταν τρομερή, με τον Γιόβιτς να φτάνει ξανά σε χατ-τρικ απέναντι στους «πράσινους» όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Στο 65' οι αλλαγές του Νίκολιτς συνδυάστηκαν με τον Κοϊτα να βγάζει τη σέντρα τον Ζοάο Μάριο να κατεβάζει και να σουτάρει στο δοκάρι και τον Γιόβιτς να παίρνει το ριμπάουντ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0 μέσα σε αποθέωση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μπενίτεθ έβγαλε τον Γεντβάι που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, με τον Πάλμπερ-Μπράουν να τον αντικαθιστά, αλλά και τον Τσέριν, αντικαθιστώντας τον με τον Ρενάτσο Σάντσες, με τους «πράσινους» να μην βγάζουν τα τρεξίματα του πρώτου μέρους και να μην μπορούν να βρουν τρόπο αντίδρασης.

Ο Ζίνι επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μπαίνοντας αλλαγή αντί του Γκατσίνοβιτς στο τελευταίο τέταρτο, με τον Παναθηναϊκό να βγαίνει μπροστά, αλλά την ΑΕΚ να μην σταματά με τον Γιόβιτς σε αδιανόητη βραδιά να σημειώνει καρέ. Ο Ρότα με μια προσωπική ενέργεια πέρασε άνετα μέσα από την πράσινη άμυνα και πάσαρε στον Σέρβο φορ, ο οποίος απλά με ένα τελείωμα σημείωσε το τέταρτο τέρμα του για το 4-0 της Ένωσης. Η ΑΕΚ ξεχείλιζε από αυτοπεποίθηση με τον Γιόβιτς να έχει την ευκαιρία και για πέμπτο γκολ, αλλά τον Λαφόν να του λέει «όχι» στο τελείωμα που επιχείρησε από πλάγια θέση, με τον Ρότα στην επαναφορά να στέλνει την μπάλα μόλις άουτ. Ο Γιόβιτς εισέπραξε το standing ovation από τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας τη στιγμή της αλλαγής του από τον Μάνταλο, ενώ την αποθέωση γνώρισε και ο Ρότα με τον Γκεοργκίεφ να τον αντικαθιστά στο ντεμπούτο του με την κιτρινόμαυρη φανέλα και την ΑΕΚ να πανηγυρίζει μια μεγαλειώδη νίκη στο ντέρμπι.

MVP: Φυσικά ο... εξωπραγματικός Γιόβιτς, ο οποίος με τέσσερα προσωπικά γκολ αποτέλεσε τον μεγάλο και αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή για δεύτερο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Στο ύψος τους: Μεγάλο ματς από Μουκουντί και Ρέλβας στο κέντρο της κιτρινόμαυρης άμυνας, η οποία δεν δέχτηκε σοβαρές απειλές από την επίθεση του Παναθηναϊκού, εξαιρετικός ο Ρότα με τρομερή ενέργεια στο τέταρτο τέρμα, πολύ καλός και ο Μαρίν στη μεσαία γραμμή, αλλά και ο Λιούμπισιτς μέχρι τη στιγμή της αλλαγής του.

Αδύναμος κρίκος: Ο Γεντβάι, ο οποίος ήταν μέσα σε τρία γκολ του Γιόβιτς, με τον Κροάτη στόπερ να χάνει τα μαρκαρίσματα του Σέρβου φορ.

Η γκάφα: Την έκανε ο Γεντβάι στο πρώτο τέρμα του Γιόβιτς, αργώντας να πάει πάνω του στην προβολή.

Το στραγάλι: Ο Σλοβένος Ομπρένοβιτς άφηνε το δυνατό παιχνίδι και τις μονομαχίες, κάνοντας σε γενικές γραμμές καλή διαιτησία.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ μετέτρεψε σε κιτρινόμαυρο πάρτι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και με τον Γιόβιτς να κάνει θραύση με καρέ τερμάτων διέλυσε με 4-0 τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός πίεζε ψηλά στο πρώτο μέρος και είχε για περισσότερα λεπτά τον έλεγχο, με την Ένωση να είναι αποτελεσματική και να πηγαίνει μπροστά στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο μέρος οι κιτρινόμαυροι έκαναν ό,τι ήθελαν και με τον Γιόβιτς σε αδιανόητη βραδιά έφτασαν στον θρίαμβο βγάζοντας αντίδραση.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα (83' Γκεοργκίεφ), Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπισιτς (55' Κοϊτά), Γκατσίνοβιτς (74' Ζίνι), Βάργκα (55' Ζοάο Μάριο), Γιόβιτς (84' Μάνταλος).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας (79' Κυριακόπουλος), Τουμπά, Γεντβάι (66' Πάλμερ-Μπράουν), Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τσέριν (66' Ρενάτο Σάντσες), Μπακασέτας, Ζαρουρί (46' Παντελίδης), Πελίστρι (81' Σφιντέρσκι), Τεττέη.