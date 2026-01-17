Ο Μασκανάκης μπήκε αλλαγή στις καθυστερήσεις και η πρώτη του επαφή με την μπάλα ήταν... τρίποντο - χρυσάφι για τον Πανσερραϊκό! Το δικό του γκολ έδωσε νίκη ελπίδας με ανατροπή στο 2-1 επί της Κηφισιάς!

Ο Πανσερραϊκός έχει... σφυγμό. Τρεις μήνες μετά τη νίκη επί του Αστέρα AKTOR τα Λιοντάρια πήραν το δεύτερο τρίποντο τους, καθώς επικράτησαν της Κηφισιάς με 2-1 στο «λάκκο των Λεόντων» και απέδειξαν πως δεν παραδίδουν τα «όπλα» στη μάχη της παραμονής. Πρωταγωνιστής ο Μασκανάκης, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και ολοκλήρωσε την ανατροπή στην πρώτη του επαφή με την μπάλα.

Aνέβηκε στους 8 βαθμούς ο ουραγός Πανσερραϊκός, έμεινε στους 19 πόντους η 8η Κηφισιά.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ζεράρ Σαραγόσα παρέταξε το γηπεδούχο Πανσερραϊκό σε διάταξη 3-5-2. O Tσομπανίδης στην εστία, με τους Φέλτες, Γκελσβίλι και Κάλινιν στα στόπερ. Δεξιά ο Λύρατζης, αριστερά ο Τσαούσης και τριάδα στα χαφ Λιάσος, Δοϊρανλής και Ομεονγκά. Ο Σοφιανός ήταν ο παρτενέρ του Ιβάν στην επίθεση.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο κατέβσε τη φιλοξενούμενη Κηφισιά σε σχηματιμό 4-2-3-1. O Ραμίρεζ στην εστία, με τους Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Πέτκοφ και Μαϊντάνα στην άμυνα. Έμπο - Αμανί χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Ζέρσον Σόουζα - Αντόνισε εξτρέμ και φορ ο Χριστόπουλος.

«Παγωμένο» ημίχρονο, άνοιξε το σκορ ο Χριστόπουλος

Το πρώτο μέρος είχε χαμηλό ρυθμό και λίγες φάσεις. Τα Λιοντάρια βρήκαν χώρους για κάποιες τελικές, όμως ο Ραμίρεζ μπλόκαρε την μπάλα στα σουτ που επιχείρησαν οι Ομεονγκά (7'), Τσαούσης (21') και Σοφιανός (26').

Η Κηφισιά βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στην πρώτη της καλή στιγμή, στο 30ο λεπτό. Ο Ζέρσον Σόουζα πέρασε άψογη κάθετη πάσα, ο Χριστόπουλος έφυγε στο χώρο και πλάσαρε τον Τσομπανίδη για το 0-1.

Στο 39' ο Πόμπο απείλησε με δυνατό μακρινό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι των Σερραίων. Στο 45+1' ο Σοφιανός απείλησε με δυνατό σουτ στην κίνηση μέσα από την περιοχή και ο Ραμίρεζ μπλόκαρε.

Ανατροπή με... καρδιά Λιονταριού

Στο δεύτερο μέρος ο Πανσερραϊκός ήταν ακόμα πιο δραστήριος και η είσοδος του Νίκου Καρέλη έδωσε άλλη... πνοή στην επίθεση των γηπεδούχων.

Στο 48' ο Ραμίρεζ μπλόκαρε την μπάλα μετά το συρτό σουτ του Ιβάν και στο 50' απέκρουσε εντυπωσιακά το δυνατό σουτ του Καρέλη. Στο 57' ο Τσομπανίδης μπλόκαρε την μπάλα έπειτα από καλό σουτ του Αντόνισε.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν την ισοφάρισ στο 59ο λεπτό. Ο Λύρατζης εκτέλεσε το φάουλ, από τον Έμπο η μπάλα στρώθηκε στον Γκελασβίλι, ο οποίος σούταρε για το 1-1. Η Κηφισιά πίεσε για το γκολ που θα της έδινε και πάλι το προβάδισμα, όμως παράλληλα άφηνε χώρους και το «πλήρωσε».

Στο 90+2' ο Πόμπο έχασε την μπάλα σε φάση που οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ, ο Καρέλης έκανε το γύρισμα, ο Μασκανάκης στην πρώτη του επαφή με την μπάλα την έσπρωξε τα δίχτυα για το 2-1 και ολοκλήρωσε την ανατροπή.

MVP: Ο Καρέλης μπήκε στο δεύτερο μέρος και άλλαξε επιθετικά τον Πανσερραϊκό, ενώ έδωσε ασίστ στο γκολ της ανατροπής.

Στο ύψος του: O Γκελασβίλι ήταν καλός στις αμυντικές του υποχρεώσεις, ενώ έβαλε το γκολ που έβαλε τον Πανσερραϊκό στο παιχνίδι.

Aδύναμος κρίκος: O Mαϊντάνα ανασταλτικά είχε θύματα με τα ανεβάσματα του Λύρατζηγ και επιθετικά δεν βοήθησε με τις κακές σέντρες του.

Γκάφα: Η αμυντική αντίδραση του Έμπο στη στατική μπάλα που προήλθε το 1-1.

Στραγάλι: Aπό την Κηφισιά διαμαρτύρονται για φάουλ στον Πόμπο στη μεσαία γραμμή στη φάση που ξεκίνησε το γκολ της ανατροπής.

Το ταμείο του Gazzetta: H Kηφισιά δεν ήταν τόσο απειλητική όσο σε άλλα ματς, άφησε τον Πανσερραϊκό να πιστεύει και το πλήρωσε. Ψυχωμένη αντίδραση από τα Λιοντάρια, τα οποία θα «παλέψουν» μέχρι τέλους.