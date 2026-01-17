Ο Πανσερραϊκός έχει... σφυγμό. Τρεις μήνες μετά τη νίκη επί του Αστέρα AKTOR τα Λιοντάρια πήραν το δεύτερο τρίποντο τους, καθώς επικράτησαν της Κηφισιάς με 2-1 στο «λάκκο των Λεόντων» και απέδειξαν πως δεν παραδίδουν τα «όπλα» στη μάχη της παραμονής. Πρωταγωνιστής ο Μασκανάκης, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και ολοκλήρωσε την ανατροπή στην πρώτη του επαφή με την μπάλα.
Aνέβηκε στους 8 βαθμούς ο ουραγός Πανσερραϊκός, έμεινε στους 19 πόντους η 8η Κηφισιά.
Έτσι ξεκίνησαν
Ο Ζεράρ Σαραγόσα παρέταξε το γηπεδούχο Πανσερραϊκό σε διάταξη 3-5-2. O Tσομπανίδης στην εστία, με τους Φέλτες, Γκελσβίλι και Κάλινιν στα στόπερ. Δεξιά ο Λύρατζης, αριστερά ο Τσαούσης και τριάδα στα χαφ Λιάσος, Δοϊρανλής και Ομεονγκά. Ο Σοφιανός ήταν ο παρτενέρ του Ιβάν στην επίθεση.
Ο Σεμπάστιαν Λέτο κατέβσε τη φιλοξενούμενη Κηφισιά σε σχηματιμό 4-2-3-1. O Ραμίρεζ στην εστία, με τους Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Πέτκοφ και Μαϊντάνα στην άμυνα. Έμπο - Αμανί χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Ζέρσον Σόουζα - Αντόνισε εξτρέμ και φορ ο Χριστόπουλος.
«Παγωμένο» ημίχρονο, άνοιξε το σκορ ο Χριστόπουλος
Το πρώτο μέρος είχε χαμηλό ρυθμό και λίγες φάσεις. Τα Λιοντάρια βρήκαν χώρους για κάποιες τελικές, όμως ο Ραμίρεζ μπλόκαρε την μπάλα στα σουτ που επιχείρησαν οι Ομεονγκά (7'), Τσαούσης (21') και Σοφιανός (26').
Η Κηφισιά βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στην πρώτη της καλή στιγμή, στο 30ο λεπτό. Ο Ζέρσον Σόουζα πέρασε άψογη κάθετη πάσα, ο Χριστόπουλος έφυγε στο χώρο και πλάσαρε τον Τσομπανίδη για το 0-1.
Στο 39' ο Πόμπο απείλησε με δυνατό μακρινό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι των Σερραίων. Στο 45+1' ο Σοφιανός απείλησε με δυνατό σουτ στην κίνηση μέσα από την περιοχή και ο Ραμίρεζ μπλόκαρε.
Ανατροπή με... καρδιά Λιονταριού
Στο δεύτερο μέρος ο Πανσερραϊκός ήταν ακόμα πιο δραστήριος και η είσοδος του Νίκου Καρέλη έδωσε άλλη... πνοή στην επίθεση των γηπεδούχων.
Στο 48' ο Ραμίρεζ μπλόκαρε την μπάλα μετά το συρτό σουτ του Ιβάν και στο 50' απέκρουσε εντυπωσιακά το δυνατό σουτ του Καρέλη. Στο 57' ο Τσομπανίδης μπλόκαρε την μπάλα έπειτα από καλό σουτ του Αντόνισε.
Οι γηπεδούχοι βρήκαν την ισοφάρισ στο 59ο λεπτό. Ο Λύρατζης εκτέλεσε το φάουλ, από τον Έμπο η μπάλα στρώθηκε στον Γκελασβίλι, ο οποίος σούταρε για το 1-1. Η Κηφισιά πίεσε για το γκολ που θα της έδινε και πάλι το προβάδισμα, όμως παράλληλα άφηνε χώρους και το «πλήρωσε».
Στο 90+2' ο Πόμπο έχασε την μπάλα σε φάση που οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ, ο Καρέλης έκανε το γύρισμα, ο Μασκανάκης στην πρώτη του επαφή με την μπάλα την έσπρωξε τα δίχτυα για το 2-1 και ολοκλήρωσε την ανατροπή.
MVP: Ο Καρέλης μπήκε στο δεύτερο μέρος και άλλαξε επιθετικά τον Πανσερραϊκό, ενώ έδωσε ασίστ στο γκολ της ανατροπής.
Στο ύψος του: O Γκελασβίλι ήταν καλός στις αμυντικές του υποχρεώσεις, ενώ έβαλε το γκολ που έβαλε τον Πανσερραϊκό στο παιχνίδι.
Aδύναμος κρίκος: O Mαϊντάνα ανασταλτικά είχε θύματα με τα ανεβάσματα του Λύρατζηγ και επιθετικά δεν βοήθησε με τις κακές σέντρες του.
Γκάφα: Η αμυντική αντίδραση του Έμπο στη στατική μπάλα που προήλθε το 1-1.
Στραγάλι: Aπό την Κηφισιά διαμαρτύρονται για φάουλ στον Πόμπο στη μεσαία γραμμή στη φάση που ξεκίνησε το γκολ της ανατροπής.
Το ταμείο του Gazzetta: H Kηφισιά δεν ήταν τόσο απειλητική όσο σε άλλα ματς, άφησε τον Πανσερραϊκό να πιστεύει και το πλήρωσε. Ψυχωμένη αντίδραση από τα Λιοντάρια, τα οποία θα «παλέψουν» μέχρι τέλους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.