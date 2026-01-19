Ο «εκτελεστής» Λούκα Γιόβιτς έφτασε τα 15 γκολ με την ΑΕΚ, σκοράροντας όλα τα τέρματά του μέσα από την αντίπαλη περιοχή με όλους τους τρόπους.

Το 2018 όταν φορούσε τη φανέλα της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, ο Λούκα Γιόβιτς είχε προκαλέσει... σεισμό στην Μπουντεσλίγκα σκοράροντας πέντε γκολ στο εκκωφαντικό 7-1 επί της Φορτούνα Ντίσελντορφ. Τον περασμένο Νοέμβριο στη Λεωφόρο με το χατ-τρικ που σημείωσε, αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή για την ΑΕΚ κρίνοντας το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και θυμίζοντας λίγο εκείνη την εκπληκτική του εμφάνιση. Χθες βράδυ ξανά με τον ίδιο αντίπαλο, τον Παναθηναϊκό, στη Νέα Φιλαδέλφεια αυτή τη φορά σχεδόν το άγγιξε. Τέσσερα γκολ, κανένα από το σημείο του πέναλτι και παραλίγο στο τέλος να ισοφαρίσει εκείνη τη μυθική επίδοσή του με την ευκαιρία για πέμπτο τέρμα.

Ο 28χρονος Σέρβος φορ ήρθε στην ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό, προκειμένου να κάνει restart στην καριέρα του. Μπήκε στο γήπεδο αμέσως, σκόραρε κατευθείαν το πρώτο του γκολ στα προκριματικά του καλοκαιριού με τον Άρη Λεμεσού και στη συνέχεια του πήρε κάποιο χρονικό διάστημα για να πάρει μπρος. Αλλά από τη στιγμή που έγινε, μοιάζει ασταμάτητος. Ο Νίκολιτς σε συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι περιμένει από τον Γιόβιτς να πάρει τον ρόλο του ηγέτη της ΑΕΚ και αυτός αποδεικνύει ότι η κλάση του είναι τέτοια που όχι μόνο κρίνει μεγάλα παιχνίδια, αλλά το κάνει και με θόρυβο.

Μετράει 15 γκολ μέσα από την περιοχή με κάθε τρόπο

Ήδη ο Γιόβιτς έφτασε τα 15 γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις και έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά για να μπορέσει να πιάσει αριθμούς που δεν είχαν καταφέρει ικανοί σκόρερ που πέρασαν από την Ένωση τα προηγούμενα χρόνια. Πέρα από το προφανές, ότι δηλαδή έχει κρίνει αρκετούς βαθμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Σέρβος φορ αποδεικνύεται ένας αποτελεσματικός εκτελεστής σκοράροντας όλα τα τέρματά του μέσα από την περιοχή του αντιπάλου. Και στα 15 ο Γιόβτς έχει βρει δίχτυα μέσα από το «κουτί» με κάθε τρόπο. Με τελειώματα με το αριστερό ή το δεξί πόδι, με προβολές από κοντά, με κεφαλιές, με χτυπήματα πέναλτι.

Όλα έχουν ένα κοινό σημείο. Την ικανότητα του Γιόβιτς να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση μέσα στην περιοχή, την κατάλληλη στιγμή και με όπλο την αποτελεσματικότητά του να τινάζει τα αντίπαλα δίχτυα. Την ίδια στιγμή φυσικά όταν χρειάζεται κάνει και σημαντική δουλειά και έξω από το «κουτί». Παλεύοντας για τις διεκδικούμενες μπάλες, σπάζοντας την μπάλα στα άκρα και δίνοντας πολλά πράγματα και σε άλλους τομείς. Όμως η κλάση του ως φορ είναι τέτοια που αρκεί να τον «ταΐσεις» σωστά για να εκτελέσει με ακρίβεια. Θα χάσει και μεγάλες ευκαιρίες, αλίμονο, αλλά η αξία του είναι τόσο μεγάλη που θα μετατρέψει την επόμενη ευκαιρία που θα πέσει στα πόδια του γκολ.

Η όρεξη για περισσότερα και το ταίριασμα με Βάργκα και Ζίνι

Ο ίδιος σε δηλώσεις του λίγο πριν φύγει το 2025 είχε πει ότι ακόμα δεν έχει βγάλει στο γήπεδο τον πραγματικό του εαυτό. «Ελπίζω να βοηθάω την ομάδα με τα γκολ μου, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που παίζω. Πιστεύω ότι μπορώ να γίνω καλύτερος. Δεν αισθάνομαι φρέσκος, είμαι κουρασμένος. Δεν έκανα προετοιμασία και παίζω όλα τα ματς, γιατί οι άλλοι επιθετικοί αντιμετωπίζουν τραυματισμούς. Ξέρω ότι θα βελτιωθώ στο δεύτερο μέρος της σεζόν», είχε πει μεταξύ άλλων στην Cosmote TV μετά το ματς πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ. Λόγια που αποδεικνύουν δίψα για περισσότερα, τα οποία γίνονται πράξη από εμφανίσεις σαν τη χθεσινοβραδινή.

Το γεγονός ότι υπάρχει πλέον και η παρουσία των Βάργκα και Ζίνι, με τον πρώτο να αποτελεί τη δυνατή μεταγραφική προσθήκη του χειμώνα και τον δεύτερο να αφήνει πίσω του τον νέο τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, δίνει τη δυνατότητα στον Νίκολιτς να βρει την καλύτερη δυνατή χημεία στην κορυφή της επίθεσης. Και με την υποστήριξη μιας πολύ πλούσιας μεσοεπιθετικής γραμμής, ο Γιόβιτς έχει τη δυνατότητα να εκτινάξει τους αριθμούς του στο σκοράρισμα και στο τέλος της σεζόν να έχει δώσει στην ΑΕΚ όσα περιμένουν όλοι από την αξία του και ο ίδιος να έχει κάνει την επανεκκίνηση που έψαχνε.