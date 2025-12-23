Ο Λούκα Γιόβιτς έχει πάρει μπροστά στο σκοράρισμα και παράλληλα η ΑΕΚ γίνεται πιο αποτελεσματική βρίσκοντας λύση σε ένα πρόβλημα που την ταλάνιζε.

Ένα από τα ερωτήματα που μπορεί να είχαν αρκετοί το προηγούμενο διάστημα είχε να κάνει με τον Λούκα Γιόβιτς και πότε ο 28χρονος Σέρβος φορ θα ξεκίναγε να σκοράρει με την ΑΕΚ στη συχνότητα που το έκανε στην καριέρα του. Ήταν κάτι το οποίο είχε απασχολήσει και τα media της πατρίδας του στις συνεντεύξεις που είχαν δώσει τόσο ο ίδιος ο Γιόβιτς όσο και ο Μάρκο Νίκολιτς νωρίτερα μέσα στη σεζόν. Και οι απαντήσεις ήρθαν σχετικά γρήγορα...

Ο Γιόβιτς έχει ξεκινήσει να βρίσκει δίχτυα με συνέπεια φτάνοντας ήδη τα 11 γκολ σε 24 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της ΑΕΚ. Το τελευταίο διάστημα είναι «καυτός». Επιβλητική εμφάνιση και χατ-τρικ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, δύο γκολ στη νίκη επί του Ατρόμητου, το εύστοχο πέναλτι με την Κραϊόβα που ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή στο φινάλε και ακόμα ένα γκολ που έφερε άλλη μια ανατροπή στο τελευταίο ματς του 2025 με τον ΟΦΗ οδηγώντας την Ένωση στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο σύνολο αν αναλογιστεί κανείς και πόσα γκολ του έχουν ακυρωθεί, γίνεται αντιληπτό πως ο Γιόβιτς έχοντας βρει την καλή του φόρμα, δίνει στην ΑΕΚ αυτά για τα οποία είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι ξεκινώντας να κάνει απόσβεση του συμβολαίου του. Και το φορμάρισμά του ήρθε την κατάλληλη στιγμή, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στο σερί νικών που έχτισε η ΑΕΚ ακόμα και σε παιχνίδια που δεν σκόραρε.

Η ΑΕΚ βρίσκει λύση στο μεγάλο θέμα της αναποτελεσματικότητας

Με τα γκολ του Γιόβιτς η ΑΕΚ βρίσκει σιγά σιγά λύση και σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που την ταλαιπωρούσαν από το ξεκίνημα της σεζόν. Αυτό της αναποτελεσματικότητας. Γιατί μπορεί οι κιτρινόμαυροι να δημιουργούσαν αρκετές ευκαιρίες, όμως η έλλειψη ακρίβειας στο τελείωμα ήταν εμφανής και κόστιζε. Γι' αυτό άλλωστε πολλά παιχνίδια η ΑΕΚ τα πήρε στο 1-0.

Όπως είχαμε αναλύσει στο Gazzetta, στη διακοπή του Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Wyscout, σε έξι αγωνιστικές, η ΑΕΚ είχε σκοράρει εννιά τέρματα με τον δείκτη των xGoals της, δηλαδή των τερμάτων που θα «έπρεπε» να είχε σκοράρει βάσει της ποιότητας των ευκαιριών, στο 12,99. Η αφλογιστία της ΑΕΚ πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μέχρι τη διακοπή του Νοεμβρίου, όταν σε δέκα αγωνιστικές είχε ενεργητικό 11 τερμάτων με τα xGoals πλέον να φτάνουν το 17,98. Θα «έπρεπε» δηλαδή να είχε σκοράρει επτά τέρματα παραπάνω.

Πλέον στη διακοπή για τα Χριστούγεννα, με 15 αγωνιστικές να έχουν παιχτεί στο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ έχει σκοράρει 26 γκολ, με τα xGoals της σύμφωνα με το Wyscout να είναι στο 28,29 παρά το γεγονός ότι οι κιτρινόμαυροι έπεσαν στη δεύτερη θέση πίσω από τον Ολυμπιακό σε τελικές (211) και στην τρίτη θέση πίσω από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ σε επαφές μέσα στην αντίπαλη περιοχή (394). Το «κενό» που υπήρχε στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας έχει καλυφθεί αρκετά, με την ΑΕΚ να το εκμεταλλεύεται και στην Ευρώπη με τις σημαντικές νίκες κόντρα σε Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ και Κραϊόβα που την έστειλαν απευθείας στους 16 του Conference League.