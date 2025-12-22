Γιόβιτς: «Είμαι κουρασμένος, θα γίνω καλύτερος»

Οι δηλώσεις του Λούκα Γιόβιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ανατροπή της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ.

Δυο ανατροπές για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια μέσα σε τέσσερις ημέρες με... υπογραφή Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος φορ έβαλε το πέναλτι στο 90+15' κόντρα στην Κραϊόβα, ενώ από το δικό του κεφάλι προήλθε το γκολ κόντρα στον ΟΦΗ, το οποίο έστειλε το Δικέφαλο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο αρχισκόρερ της Ένωσης μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για την κατάσταση του και για τη ζωή του στην ΑΕΚ και την Αθήνα.

Οι δηλώσεις του Λούκα Γιόβιτς

Για τα 11 γκολ που έχει βάλει και το πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σε σχέση με την ομάδα: «Ελπίζω να βοηθάω την ομάδα με τα γκολ μου, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που παίζω. Πιστεύω ότι μπορώ να γίνω καλύτερος και δεν μπορώ να γίνω χειρότερος από τώρα.

Δεν αισθάνομαι φρέσκος, είμαι κουρασμένος. Δεν έκανα προετοιμασία και παίζω όλα τα ματς, γιατί οι άλλοι επιθετικοί αντιμετωπίζουν τραυματισμούς. Ξέρω ότι θα βελτιωθώ στο δεύτερο μέρος της σεζόν. Πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω για να πετύχουμε τους στόχους μας».

Για το τι περίμενε πριν έρθει στην ΑΕΚ,πώς βρίσκει τα πράγματα και την ατμόσφαιρα στην OPAP Arena συγκριτικά με τα άλλα γήπεδα στα κορυφαία πρωταθλήματα που έχει παίξει: «Πρώτα πρέπει να πω ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Μας δίνουν ώθηση είτε παίζουμε στην OPAP Arena είτε εκτός έδρας. Είναι ο λόγος που παίζουμε έτσι.

Είμαι χαρούμενος με τη ζωή εδώ και με την ομάδα. Έχω πολύ καλούς συμπαίκτες και πάνω από όλα καλούς ανθρώπους στα αποδυτήρια. Μπορώ να αισθανθώ την αγάπη που έχουν όλοι για την ομάδα. Γίνομαι ένα με αυτούς και είμαι χαρούμενος εδώ. Ελπίζω να μείνουμε ενωμένοι».