Την πρώτη της μεταγραφή για το καλοκαίρι είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η ΑΕΚ καθώς όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με την Τράμπζονσπορ για τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ.

Όπως αποκάλυψε μάλιστα ο Ρομάνο, ο Ζουμπκόφ αναμένεται να περάσει αύριο τις ιατρικές εξετάσεις, κάτι που σημαίνει ότι επίκειται να έρθει στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, πρόκειται για κανονική μεταγραφή, με την Ένωση να αγοράζει τον Ζουμπκόφ από την Τράμπζονσπορ.

🚨🟡⚫️ AEK Athens have agreed deal to sign Oleksandr Zubkov from Trabzonspor.



Medical tomorrow for the 29 year old winger. pic.twitter.com/7G7ys8Ab3P June 1, 2026

Ο Ζουμπκόφ ανήκει στην Τράμπζονσπορ από τον Φεβρουάριο του 2025 όταν και είχε πάρει μεταγραφή από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ έναντι 6 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του είχε ισχύ στην τουρκική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Ουκρανός εξτρέμ με αριστερό πόδι που παίζει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό και στα πλάγια προέρχεται από μια σούπερ παραγωγική σεζόν με 37 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και 12 ασίστ!