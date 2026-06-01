Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ θα είναι τετραετές, μετά το deal της Ένωσης με την Τράμπζονσπορ.

Όπως αποκάλυψε το βράδυ της Δευτέρας ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και επιβεβαιώθηκε από το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την πρώτη της μεταγραφική κίνηση για το φετινό καλοκαίρι με την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ από την Τράμπζονσπορ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ που αναμένεται σύντομα να αποτελέσει και επίσημα παίκτη της ΑΕΚ, έχει συμφωνήσει με τους κιτρινόμαυρους για τετραετές συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2030.

Από τη στιγμή που υπάρχει deal με την Τράμπζονσπορ, το οποίο όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μας είναι στα 5 εκατ. ευρώ, ο παίκτης αναμένεται πλέον για τα ιατρικά στην Αθήνα, όπως ανέφερε ο Ρομάνο, προκειμένου να ανακοινωθεί.

Με τη μεταγραφή του Ζουμπκόφ η ΑΕΚ κλείνει πολύ γρήγορα την πρώτη κίνηση που ήθελε να κάνει και συγκεκριμένα για τη θέση του μεσοεπιθετικού/εξτρέμ βάζοντας με την έναρξη του καλοκαιριού στο ρόστερ της έναν έμπειρο και ποιοτικό ποδοσφαιριστή.

Το who is who του Ζουμπκόφ

Ο Ζουμπκόφ ανήκει στην Τράμπζονσπορ από τον Φεβρουάριο του 2025 όταν και είχε πάρει μεταγραφή από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ έναντι 6 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του είχε ισχύ στην τουρκική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Ουκρανός εξτρέμ με αριστερό πόδι που παίζει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό και στα πλάγια, προέρχεται από μια σούπερ παραγωγική σεζόν με 37 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και 12 ασίστ!

Ο Ζουμπκόφ ξεκίνησε από τις Ακαδημίες της Σαχτάρ, φτάνοντας ως την πρώτη ομάδα. Το 2018 δόθηκε δανεικός στη Μαριουπόλ και την επόμενη χρονιά στη Φερεντσβάρος, η οποία τον αγόρασε το 2020 έναντι 1,5 εκατ. ευρώ.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ την αμέσως επόμενη χρονιά το 2022 τον αγόρασε πίσω αντί 2 εκατ. ευρώ και δυόμιση χρόνια αργότερα τον πούλησε στην Τράμπζονσπορ όπως προαναφέραμε αντί 6 εκατ. ευρώ. Ο Ζουμπκόφ είναι φυσικά διεθνής με την Ουκρανία μετρώντας 45 συμμετοχές και τρία γκολ.

Τα στατιστικά του Ζουμπκόφ