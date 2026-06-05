Ο Μάρτιν Χόνγκλα θα υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο και στη συνέχεια θα εκτιμηθεί το διάστημα της απουσίας του.

Με καθυστέρηση τουλάχιστον δύο εβδομάδων, ο Μάρτιν Χόνγκλα αποφάσισε τελικώς να υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο καθώς αυτή ήταν η εισήγηση και του προσωπικού ιατρού του στην Ισπανία. Πριν τη λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, το ιατρικό επιτελείο του Άρη είχε μιλήσει με τον Καμερουνέζο μέσο και του είχε εξηγήσει ότι το πρόβλημα του στο γόνατο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο με επέμβαση. Ο Μάρτιν Χόνγκλα ήθελε να εξεταστεί και από τον προσωπικό γιατρό του στην Ισπανία, αυτό έκανε και τελικώς αποφάσισε να υποβληθεί σε επέμβαση.

Η εγχείρηση θα γίνει το σήμερα (5/6) και στη συνέχεια θα εκτιμηθεί το διάστημα της απουσίας του από την αγωνιστική δράση. Εκτιμάται ότι αυτό θα είναι τουλάχιστον επτά εβδομάδων πράγμα που σημαίνει ότι θα χάσει ένα διάστημα προετοιμασίας. Στον Άρη έχουν στοχεύσει στη διαθεσιμότητά του κατά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας το οποίο – αυτή τη στιγμή – το πιθανότερο είναι να πραγματοποιηθεί στην Ιταλία.