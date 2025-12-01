Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ με τα δύο γκολ στη Λιβαδειά υπέγραψε μια ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση κάνοντας τη διαφορά, όταν ο ΠΑΟΚ τη χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ.

Η περίπτωση του Μαγκομέντ Οζντόεφ ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία ποδοσφαιριστών που δεν χρειάζεται να τους συστήσεις. Τους καταλαβαίνεις από τον τρόπο που κινούνται στο γήπεδο, από τον ρυθμό που επιβάλλουν χωρίς φωνές, από την τάξη που φέρνουν στο χάος της μεσαίας γραμμής. Κι όμως, μοιάζουν συχνά σαν να περνούν κάτω από το ραντάρ — μέχρι να λείψουν. Τότε, ξαφνικά, λείπουν όλα.

Ο Ρώσος χαφ από το Γκρόζνι έχει κάνει φέτος… «θόρυβο» με τον πιο ασυνήθιστο τρόπο: σκοράροντας. Επτά γκολ στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, και συνολικά δεκαέξι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αριθμός που δεν κατάφερε με καμία από τις ομάδες που φόρεσε στο παρελθόν. Ούτε με τη Ζενίτ, ούτε με τη Ρούμπιν, ούτε με τη Λοκομοτίβ, ούτε στην Τουρκία. Το παράδοξο είναι ότι αυτά τα γκολ δεν είναι η ουσία του — είναι απλώς το κερασάκι. Το πραγματικό του παιχνίδι βρίσκεται στα ενδιάμεσα. Στις γραμμές που ενώνει.

Το καλοκαίρι του 2023, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Ρουμάνος τεχνικός κύκλωσε ένα όνομα: Οζντόεφ. Και επέμεινε. Ακόμη και όταν η μεταγραφή «κόλλησε», ακόμη και όταν οι συνεννοήσεις με την Καραγκιουμρούκ τραβούσαν. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ήξερε τι έψαχνε: ένα χαφ που μπορεί να δώσει ηρεμία χωρίς να χαμηλώσει την ένταση, που μπορεί να παίξει άμυνα χωρίς να ξεχνάει την επίθεση, που μπορεί να κρατήσει τη μπάλα όταν όλα γύρω δείχνουν να τρέχουν. Και όταν τελικά ο Ρώσος πάτησε στην Τούμπα, έδειξε μέσα στο γήπεδο ακριβώς όλους τους λόγους για τους οποίους τον ήθελε.

Θυμίζει Χοσέ Μαουρίσιο στον τρόπο που ηρεμεί το παιχνίδι, στο πώς πασάρει με στόχο, όχι απλώς για να διώξει την μπάλα. Για κάποιους άλλους θυμίζει τον Εβγκέν Σάχοφ στον τρόπο που επιτίθεται στην περιοχή, στις διαγώνιες τοποθετήσεις, στο πώς ξεπροβάλλει εκεί που δεν τον περιμένεις για την τελική προσπάθεια. Ένα χωνευτήρι χαρακτηριστικών δύο στυλοβατών της πρώτης εποχής Λουτσέσκου.

Κι όλα αυτά αποτυπώνονται και στους αριθμούς — αλλά οι αριθμοί λένε μόνο τα μισά.

Σε 12 αγωνιστικές πρωταθλήματος:

1 γκολ ανά 2,7 τελικές

Σκοράρει κάθε 122 λεπτά

8 σουτ ανά παιχνίδι

2 ασίστ

6 επανακτήσεις μπάλας

Βασικός στα 10 από τα 12 ματς

Το σημαντικότερο όμως βρίσκεται αλλού: στην ικανότητά του να καθορίζει τον ρυθμό. Να κοντρολάρει το παιχνίδι όταν ο ΠΑΟΚ χρειάζεται σετ κατοχή, να το επιταχύνει όταν η μπάλα πρέπει να τρέξει προς το τελευταίο τρίτο. Είναι ένας παίκτης που καταλαβαίνει πότε χρειάζεται ν’ αλλάξει κάτι πριν ακόμη το αντιληφθεί το γήπεδο.

Ο 33χρονος Ρώσος είναι ο χαφ που δεν σε εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά, αλλά σε κερδίζει με τη δεύτερη και σε δένει με την τρίτη. Αυτός που γεφυρώνει γραμμές, αυτός που διορθώνει χωρίς να φαίνεται, αυτός που δίνει ρυθμό σε μια ομάδα που θέλει να παίζει ποδόσφαιρο κυριαρχίας αλλά και μετάβασης. Ένας παίκτης που δεν κάνει τίποτα… εντυπωσιακό για τα μάτια, αλλά κάνει όλα όσα είναι απαραίτητα για να κερδίσεις.

Κι όταν έχεις έναν τέτοιο παίκτη στις τάξεις σου, παίρνεις νίκες όπως αυτή στη Λιβαδειά.

Ο αναγεννημένος Οζντόεφ

Για να καταλάβεις τον Οζντόεφ, πρέπει να δεις τη διαδρομή του. Με την παρουσία του στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, μπήκε στο… κλαμπ των 100άρηδων του ΠΑΟΚ και πλέον έφτασε τις 111 με 16 γκολ και 7 ασίστ. Συμπλήρωσε διετία στην Τούμπα και υπέγραψε αυτόματη ανανέωση επειδή απλώς… έπαιζε σχεδόν πάντα. Ένας χαφ που ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δυσκολεύτηκε στην προσαρμογή, εξάλλου βίωσε για πρώτη φορά στην καριέρα του μια χρονιά χωρίς χειμερινή ανάσα, γι’ αυτό βγήκε και είπε με ειλικρίνεια στη Ρωσία πως «είχα μόνο πέντε μέρες ξεκούραση, ήταν ασυνήθιστο, ήταν δύσκολο».

Η συνέντευξή του μετά το πρωτάθλημα του 2024 ήταν αποκαλυπτική: «Αυτή ήταν η καλύτερη σεζόν της καριέρας μου. Έπαιξα σχεδόν 50 αγώνες. Λίγα παιχνίδια έχασα».

Το παιχνίδι στη Λιβαδειά δεν ήταν μια ακόμη βραδιά πρωταθλήματος. Ήταν από αυτά που φτιάχνουν χαρακτήρα ομάδας. Από αυτά που δείχνουν ποιος είσαι στις δύσκολες στιγμές. Από αυτά που φωνάζουν ότι δεν είσαι διεκδικητής τίτλου μόνο όταν όλα πάνε καλά.

Κι εκεί, μέσα σε ένα 90λεπτο που άλλαζε χρώματα και ρυθμό, μέσα σε φάσεις που έδιναν και έπαιρναν, μέσα σε ένταση, φωνές, πίεση και άγχος, ο Οζντόεφ έκανε τη διαφορά.

Το πρώτο γκολ που σημείωσε ήταν αυτό που θύμισε στον ΠΑΟΚ ότι μπορεί. Το δεύτερο ήταν η στιγμή που επιβεβαίωσε ότι ο MVP του αγώνα είχε ήδη βρεθεί. Κι αυτό που εντυπωσιάζει δεν είναι τα γκολ. Είναι η σκηνή μετά την αποβολή, όταν η ισορροπία της ομάδας κλονίστηκε και ο ίδιος, αν και παίζοντας με ενοχλήσεις, αντί να μπει στη μιζέρια του φόβου, είπε: «Δεν φοβήθηκα. Ξέρω τι μπορούν να κάνουν οι συμπαίκτες μου».

Τα βράδια που ο Οζντόεφ είναι παραπάνω από χαφ

Στη Λιβαδειά δεν έλαμψε μόνο το παιχνίδι του, αλλά και ο χαρακτήρας του. Μετά τον πανηγυρισμό και την σύντομη παρεξήγηση με τον προπονητή του Λεβαδειακού, ο Ρώσος έκανε αυτό που κάνουν όσοι έχουν καθαρό βλέμμα: πήγε, μίλησε, εξήγησε, τερμάτισε το θέμα. «Τον σέβομαι πολύ. Έχει σχεδόν την ηλικία του πατέρα μου», είπε.

Απαντώντας στις δηλώσεις του Λόβρεν, είχε τη δόση χιούμορ που φανερώνει άνθρωπο που δεν παίρνει τον εαυτό του υπερβολικά σοβαρά. Για τη ζωή στην Ελλάδα έχει μιλήσει με μια ηρεμία που εξηγεί γιατί του αρέσει η Θεσσαλονίκη.

Θυμίζουμε για όσοι το έχουν ξεχάσει ή τους διαφεύγει: Δεν είναι η πρώτη φορά που σκοράρει δύο γκολ. Το έχει ξανακάνει. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που το έκανε σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ έφτασε στα όρια του.

Ο Ρώσος χαφ πέτυχε δύο γκολ στο 3-0 επί του Βόλου στο Γήπεδο Τούμπας, το ίδιο έκανε και στην εκτός έδρας νίκη επί του Πανσερραϊκού με 5-0 στις Σέρρες, ενώ είχε προηγηθεί το ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (2-0) της σεζόν 2023-24, όπου και πάλι είχε πετύχει δύο γκολ.

Στη νίκη επί του ΟΦΗ (1-2) είχε γκολ και ασίστ. Καθοριστικός σε πολλά παιχνίδια. «Δεν έχει σημασία ποιος σκοράρει και ποιος δίνει ασίστ, η ομαδική δουλειά μετράει. Έχω κάνει και άλλα καλά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ», λέει με νόημα.