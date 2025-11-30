Ο Κροάτης στόπερ του ΠΑΟΚ Ντέγιαν Λόβρεν στάθηκε στην ψυχή που έβγαλε η ομάδα του και στη διαιτησία.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν στο τέλος του αγώνα μίλησε στη Nova κι αναφέρθηκε τόσο στη διαιτησία του Σιδηρόπουλου, όσο και στην ψυχή που έβγαλε ο ΠΑΟΚ και πήρε τεράστια νίκη επί του Λεβαδειακού.

Ο ίδιος, ο οποίος έχει γευτεί τρομερές επιτυχίες με τη Λίβερπουλ και την εθνική ομάδα της πατρίδας του, τόνισε ότι αυτή τη νίκη θα την θυμάται για πάντα. Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι στις πέντε καλύτερες της καριέρας μου, πιστέψτε με! Θα θυμάμαι αυτήν τη νίκη για πάντα. Ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, υπήρχε πολύ πάθος. Κάποια πράγματα δεν ήταν μαζί μας. Παλεύαμε εναντίον 11 και ίσως ενός ακόμα ανθρώπου. Παίξαμε σαν άνδρες και πιστεύω ότι αξίζαμε αυτήν τη νίκη».

Για την ψυχή που έβγαλε ο ΠΑΟΚ:

«Ήταν ένα πραγματικά δύσκολο παιχνίδι. Έχω μεγάλο σεβασμό στον Λεβαδειακό, είναι πραγματικά δύσκολο να παίξεις εδώ. Σκόραραν στις ευκαιρίες τους. Στο τέλος, ο χαρακτήρας μας μέτρησε. Ακόμα και με 10 παίκτες, δεν αμφιβάλλαμε ποτέ ότι θα νικήσουμε. Κάναμε κατάθεση ψυχής και πήραμε αυτήν την πολύ σημαντική νίκη».

Για το αν αυτή μπορεί να είναι νίκη- ορόσημο για τη σεζόν:

«Σίγουρα. Ήρθαμε στο Κύπελλο εδώ και χάσαμε με 4-1. Δεν ήταν αυτή η εικόνα μας. Σήμερα δείξαμε την πραγματική μας εικόνα. Πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη, αλλά έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Σίγουρα όμως, η νίκη αυτή μπορεί να μας δώσει μία έξτρα ώθηση».

Για τη συνεργασία του με τον Οζντόεφ και τα δύο γκολ:

«Ήταν τυχερός, έπρεπε να είναι δικό μου το γκολ (σ.σ. γέλια). Στο δεύτερο έκανε απλά τη δουλειά του, η ασίστ ήταν αυτή που έπρεπε. Χαίρομαι για τον Οζντόεφ, είναι τρελό που είναι ο πρώτος σκόρερ. Σκόραρε το δεύτερο γκολ και βγήκε!».

Γι' αυτό που περιμένει στη συνέχεια:

«Είμαστε συγκεντρωμένοι κάθε φορά στο επόμενο παιχνίδι. Είμαστε στα μέσα της σεζόν. Είναι σημαντικό να μείνουμε στην κορυφή με τον Ολυμπιακό. Πιστεύουμε στον εαυτό μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας. Η υποστήριξη τους σημαίνει πολλά για εμάς, δεν είναι εύκολο να ταξιδεύεις τόσο μακριά».

Για τα δύο παιχνίδια με τον Άρη:

«Θα είναι ενδιαφέρον… Στη Θεσσαλονίκη, είναι πάντα σημαντικό να νικάς τον Άρη. Ξέρουμε τη σημασία κάθε αγώνα, αλλά θα είναι κάτι ιδιαίτερο. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό».