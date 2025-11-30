Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 45' τον Λεβαδειακό και υπήρξε ένταση μετά τον πανηγυρισμό του Οζντόεφ.

Ο ΠΑΟΚ στο 45' βρήκε γκολ ισοφάρισης κόντρα στον Λεβαδειακό.

Η ομάδα της Βοιωτίας προηγήθηκε στο 10'. Ο Βέρμπιτς πλάσαρε, ο Κεντζιόρα έσωσε την ομάδα του αρχικά, αλλά στη συνέχεια το δεξί σουτ του Κωστή από το όριο της μεγάλης περιοχής κόντραρε στον Λόβρεν και κατέληξε στα δίχτυα. Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ φέτος του Κωστή στο πρωτάθλημα.

Ο ΠΑΟΚ πίεσε στη συνέχεια για την ισοφάριση και τα κατάφερε στο 45'. Ο Ιβανούσετς εκτέλεσε κόρνερ, ο Οζντόεφ νίκησε στον αέρα τον Τσόκαϊ, πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στον Όζμπολτ και κατέληξε στα δίχτυα.

Ο Οζντόεφ πανηγύρισε έντονα το γκολ και στον Λεβαδειακό φέρονται να είχαν παράπονο με μία κίνηση του έμπειρου μέσου. Ο τεχνικός του Λεβαδειακού Νίκος Παπαδόπουλος ήταν έξαλλος, ωστόσο, ο διαιτητής Σιδηρόπουλος σφύριξε αμέσως τη λήξη για να δώσει τέλος και στην ένταση.

Στη φάση του γκολ, παράλληλα, τραυματίστηκε ο Λόβρεν. Ο Κροάτης στόπερ αποχώρησε με τη συνοδεία μελών του ιατρικού τιμ, έδειχνε να πονάει στο στήθος από το πέσιμο στο γκολ και ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε εντολή με τη λήξη του πρώτου μέρους στον Μιχαηλίδη να ετοιμάζεται για να περάσει στο ματς.

Δείτε φωτορεπορτάζ