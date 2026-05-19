Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του μια δύσκολη σεζόν και μπαίνει πλέον σε φάση αποφάσεων και αλλαγών, με το βλέμμα ήδη στραμμένο στην έναρξη της νέας σεζόν.

Η σεζόν 2025-26 ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή για τον ΠΑΟΚ αφήνοντας πίσω της έντονη απογοήτευση, εσωστρέφεια και αρκετά ανοιχτά ζητήματα ενόψει της επόμενης μέρας.

Όπως επικοινώνησε και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είναι λογικό να χρειαστούν μερικές ημέρες ώστε να γίνει μια συνολική επεξεργασία όσων συνέβησαν μέσα στη χρονιά, πριν αρχίσουν να δρομολογούνται οι αποφάσεις για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Κάτι τέτοιο, άλλωστε, έρχεται ως συνέχεια των τοποθετήσεων που έγιναν το προηγούμενο διάστημα από στελέχη της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, τα οποία είχαν προαναγγείλει δεδομένες αλλαγές τόσο στη διοικητική λειτουργία όσο και στο αγωνιστικό τμήμα μέχρι τα τέλη Μαΐου ή το αργότερο στις πρώτες ημέρες του Ιουνίου.

Στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν καλά πως η επόμενη χρονιά δεν αφήνει πολλά περιθώρια καθυστερήσεων. Το ευρωπαϊκό καλοκαίρι έρχεται νωρίς και ο χρόνος προετοιμασίας θα είναι περιορισμένος.

Για την ώρα δεν έχει «κλειδώσει» οριστικά το πρόγραμμα επιστροφής της ομάδας, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν πως το αγωνιστικό τμήμα θα συγκεντρωθεί ξανά είτε την Παρασκευή 17 Ιουνίου είτε τη Δευτέρα 20 Ιουνίου, ώστε να ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα αρχίσει φέτος την ευρωπαϊκή της διαδρομή από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για τις 17 Ιουνίου.

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 23 και 30 Ιουλίου, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης ο τρίτος προκριματικός γύρος θα ακολουθήσει στις 6 και 13 Αυγούστου. Τα playoffs της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένα για τις 20 και 27 Αυγούστου.