Ματσάρα στη Λιβαδειά! Ο ΠΑΟΚ έμεινε 2 φορές πίσω στο σκορ, έπαιζε με 10 από το 77' (κόκκινη Μεϊτέ), αλλά με την κούρσα του Τάισον και το πλασέ του Γιακουμάκη στο 90' απέδρασε με μάγκικο τρίποντο, 2-3 τον Λεβαδειακό!

Ο ΠΑΟΚ πήγε στη Βοιωτία για να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό, σ’ ένα παιχνίδι που δεν σηκώνει πολλά περιθώρια. Η ανάγκη για νίκη ήταν ξεκάθαρη για τον «Δικέφαλο» που έπρεπε να μείνει κοντά στην κορυφή, σε μια περίοδο όπου το πρόγραμμα αρχίζει να φορτώνεται με συνεχόμενους αγώνες. Το πέτυχε με τρομερή ψυχή, πάθος και μια μεγάλη ανατροπή!

Έτσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας παρέμεινε εκτός και αυτή ήταν μακράν η πιο κομβική απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης που δίνει ρυθμό, που κρατά τη μπάλα στο σωστό σημείο, που καθορίζει το ρυθμό στην επίθεση με μία ενέργεια, λείπει σε μια στιγμή που απουσιάζει και ο Δημήτρης Πέλκας,

Οι ενδείξεις οδηγούσαν σε αλλαγές: Κάπως έτσι ο Λόβρεν μπήκε στο κέντρο της άμυνας, αντί του Μιχαηλίδη, ενώ ο Μπάμπα πήρε ανάσες, με τον Τέιλορ να καλύπτει το αριστερό άκρο.

Στο κέντρο, ο Μεϊτέ δύσκολα βγαίνει — όχι μόνο λόγω ποιότητας, αλλά γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίκτη με το δικό του αποτύπωμα στον ρυθμό. Δίπλα του, ο Οζντόεφ συνέχισε να είναι η βασική επιλογή και πιο μπροστά, η τριάδα Ζίβκοβιτς – Ιβανούσετς – Τάισον δεν άλλαξε, με τον Γιακουμάκη να ξεκινάει στην κορυφή της επίθεσης.

Για τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό ο Λοντίγκιν ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Βήχο, Μάγκνουσον, Λιάγκα και Τσάπρα να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τ΄ αριστερά προς τα δεξιά. Οι Κωστή, Τσοκάι ήταν τα δύο αμυντικά χαφ και πίσω από τον Όζμπολτ ήταν οι Μπάλτσι, Παλάσιος και Βέρμπιτς

Καλό ξεκίνημα ο ΠΑΟΚ, γκολ ο Λεβαδειακός

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλά το ματς, με πίεση στο μισό γήπεδο και στόχο να είναι η ομάδα που θα έδινε το ρυθμό στο ματς. Όντως, σ’ αυτό το κομμάτι τα κατάφερε, αν και ο Λεβαδειακός απείλησε πρώτος (με εξαιρετική κόντρα και τον Όζμπολτ να κάνει το σουτ στέλνοντας τη μπάλα λίγο άουτ) και άνοιξε το σκορ με την συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου.

Η κάκιστη αμυντική συμπεριφορά των παικτών του ΠΑΟΚ έδωσε το δικαίωμα στους Παλάσιος, Τσάπρα να πατήσουν με χαρακτηριστική άνεση στην περιοχή του Παβλένκα, που είδε τον Κωστή να τον νικάει με σουτ, που κόντραρε σε «ασπρόμαυρο» σώμα (του πεσμένου Λόβρεν) πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα για το 1-0.

Το πρόβλημα στο αμυντικό τρανζίσιον ήταν ξεκάθαρο πρόβλημα για τους παίκτες του «Δικεφάλου», που έμοιαζαν εκτεθειμένοι στην τρομερά γρήγορη μετάβαση των γηπεδούχων, με τον Τσάπρα να κάνει το γύρισμα και τον Παβλένκα να προλαβαίνει να μπλοκάρει την μπάλα. Η φάση αυτή στο 16ο λεπτό ήταν ουσιαστικά η τελευταία που ο Λεβαδειακός απείλησε τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και βρήκε γκολ ισοφάρισης

Οι παίκτες του Λουτσέσκου πήραν την μπάλα στα πόδια, αλλά με εξαίρεση το σουτ του Ιβανούσετς στο 18’ δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην εστία του Λοντίγκιν.

Ο Γιακουμάκης πάλευε δίχως αντίκρισμα με τους Λιάγκα και Μάγκνουσον, ο Ζίβκοβιτς ήταν εκτός αγώνα και ο ΠΑΟΚ έμεινε να περιμένει κάτι από τους Τάισον και Ιβανούσετς. Από το πόδι του Κροάτη ξεκίνησε το γκολ της ισοφάρισης στην τελευταία φάση του ημιχρόνου. Η μπάλα έφτασε στον Οζντόεφ, ο Ρώσος έκανε την κεφαλιά και στο δρόμο προς την εστία βρήκε στον Όζμπολντ, άλλαξε πορεία και πήγε στα δίχτυα του Λοντίγκιν για το 1-1.

Εκπληκτικό πεντάλεπτο με δύο γκολ

Ο εκπληκτικός Λεβαδειακός βρήκε γκολ προβαδίσματος επιβεβαιώνοντας στο χορτάρι του «Λάμπρος Κατσώνης» ότι είναι ς είναι με διαφορά της δεύτερης η καλύτερη ομάδα στην μετάβαση και στο 2-1 αυτό φάνηκε με τον πιο πειστικό τρόπο. Με την συμπλήρωση του 50ου λεπτού Παλάσιος έκανε τακουνάκι στον Λιάγκα, αυτός να του έδωσε και πάλι την πάσα και μετά να βγάζει φοβερή ασίστ στον Βέρμπιτς που σε κενή εστία έκανε το 2-1.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε γκολ ισοφάρισης ξανά με τον Μάγκομεντ Οζντόεφ πέντε λεπτά μετά το προσωρινό προβάδισμα του Λεβαδειακού. Πάλι από μια στατική μπάλα. Ένα κόρνερ, ο Λόβρεν πήρε την πρώτη κεφάλια και ο Ρώσος χαφ με το στήθος από κοντά έκανε το 2-2.

Οι γηπεδούχοι άγγιξαν το 3-2 στο 58' με τον Όζμπολτ να βγαίνει απέναντι από τον Παβλένκα μετά την σέντρα του Τσάπρα και να στέλνει τη μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, που έκανε την πρώτη σωτήρια επέμβαση.

Η αποβολή Μεϊτέ και το γκολ της ανατροπής

Ο Λουτσέσκου έκανε τρεις μαζεμένες αλλαγές και έφερε τον Τάισον στο «δέκα», ο «Δικέφαλος» συνέχισε να πιέζει ψηλά, αλλά ήρθε η αποβολή του Μεϊτέ (77’) να αλλάξει τις ισορροπίες στο χορτάρι και να αφήσει τον ΠΑΟΚ με δέκα παίκτες.

Η δεύτερη απόκρουση του Παβλένκα ήρθε στο 89' (με τον Όζμπολτ να μπαίνει στην περιοχή και να κάνει το σουτ και τον Τσέχο «κίπερ» να διώχνει) πριν έρθει το γκολ της μεγάλης ανατροπής από τον Γιακουμάκη. Ο Τάισον κέρδισε τον Τσοκάι στο σπριντ, έβγαλε μαγική ασίστ και ο Κρητικός σέντερ φορ νίκησε τον Λοντίγκιν για το 2-3!

MVP: Ο Μάγκομεντ Οζντόεφ κράτησε τον ΠΑΟΚ μέσα στο ματς με τα δυο γκολ του

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Τι παιχνιδάρα έκανες ρε Τάισον! Σπουδαίος Παλάσιος από την άλλη, εκπλητικά τα μπακ του Λεβαδειακού και ο Βέρμπιτς.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Μεϊτέ όχι τόσο για την αποβολή του, όσο για την συνολική εικόνα του.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Τσοκάι κάτι δεν υπολόγισε σωστά στη φάση του 92ου λεπτου και τη χαμένη μπάλα με αντίπαλο τον Τάισον.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Σιδηρόπουλος δεν έδωσε πέναλτι στο χέρι του Λιάγκα, που είχε γυρισμένη πλάτη, στο σουτ του Τάισον. Απέβαλλε απευθείας τον Μεϊτέ στο 77’ για το πάτημα του Γάλλου πάνω στον Κωστή, παρότι ο Φωτιάς (VAR) τον κάλεσε να εξετάσει τη φάση. Αφησε τρομερά παράπονα στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για τη διαχείριση των φάσεων στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Διπλό ανατροπής, διπλό που δείχνει χαρακτήρα ομάδας που πάει για το πρωτάθλημα. Σε μια πολύ δύσκολη έδρα, απέναντι σε μια εντυπωσιακή ομάδα, ένα σύνολο που δίκαια βρίσκεται τόσο ψηλά. Κι όμως, ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε και πέρασε με το σπαθί του από το «Λάμπρος Κατσώνης» κατακτώντας τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Βήχος, Κωστή (92’ Μανθάτης),, Τσοκάι, Μπάλτσι (66’ Τσιμπόλα), Παλάσιος, Βέρμπιτς (83’ Πεντρόσο), Όζμπολτ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα (60’ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Τέιλορ (60’ Μπάμπα), Μεϊτέ, Οζντόεφ (73’ Μπιάνκο), Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (60’ Ντεσπόντοφ, 83’ Καμαρά), Τάισον, Γιακουμάκης.