Το Football Meets Data έκανε τις προβλέψεις του για την πορεία των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά προκριματικά.

Οι ελληνικές ομάδες γνωρίζουν σε ποιον προκριματικό γύρο θα βρεθούν το καλοκαίρι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις -με τον Ολυμπιακό να περιμένει την Άστον Βίλα- και το Football Meets Data έκανε τις προβλέψεις του αναφορικά με το πού θα φτάσει κάθε μία εξ αυτών.

Ο αλγόριθμος προχώρησε σε 10.000 προσομοιώσεις, με τα αποτελέσματα να είναι ευνοϊκά για την Ελλάδα, καθώς έβγαλαν και τις πέντε ομάδες μας σε league phase! Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ δίνεται ως επικρατέστερη για να περάσει από τα playoffs του Champions League στη league phase, με τον Ολυμπιακό να προβλέπεται να κάνει δύο προκρίσεις πριν μείνει εκτός στα playoffs και συνεχίσει στη league phase του Europa.

Εκεί εκτιμάται ότι θα βρεθεί και ο ΠΑΟΚ, με 3/3 στα προκριματικά της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA, με τον ΟΦΗ να αποκλείεται, κατά το FMD από τα playoffs και αν πηγαίνει στη league phase του Conference μαζί με τον Παναθηναϊκό, για τον οποίον προκύπτει 3/3!