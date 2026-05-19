Football Meets Data: Προβλέπει πού θα φτάσουν οι ελληνικές ομάδες στα προκριματικά
Οι ελληνικές ομάδες γνωρίζουν σε ποιον προκριματικό γύρο θα βρεθούν το καλοκαίρι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις -με τον Ολυμπιακό να περιμένει την Άστον Βίλα- και το Football Meets Data έκανε τις προβλέψεις του αναφορικά με το πού θα φτάσει κάθε μία εξ αυτών.
Ο αλγόριθμος προχώρησε σε 10.000 προσομοιώσεις, με τα αποτελέσματα να είναι ευνοϊκά για την Ελλάδα, καθώς έβγαλαν και τις πέντε ομάδες μας σε league phase! Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ δίνεται ως επικρατέστερη για να περάσει από τα playoffs του Champions League στη league phase, με τον Ολυμπιακό να προβλέπεται να κάνει δύο προκρίσεις πριν μείνει εκτός στα playoffs και συνεχίσει στη league phase του Europa.
Εκεί εκτιμάται ότι θα βρεθεί και ο ΠΑΟΚ, με 3/3 στα προκριματικά της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA, με τον ΟΦΗ να αποκλείεται, κατά το FMD από τα playoffs και αν πηγαίνει στη league phase του Conference μαζί με τον Παναθηναϊκό, για τον οποίον προκύπτει 3/3!
💥 We added to our Simulator the projected path in UEFA qualifiers for all 237 teams in all 54 UEFA member states.— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 19, 2026
This is 🇬🇷 Greece, based on 10K simulations:
AEK 🇬🇷
✅ 🔵 UCL PO (expected seeded)
🏁 🔵 UCL LP
Olympiacos 🇬🇷
[✅ 🔵 UCL Q2 (seeded)]
✅ 🔵 UCL Q3 (seeded)
❌ 🔵… pic.twitter.com/3Kw3kKkSvl
