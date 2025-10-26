Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ σημείωσε δύο γκολ με τον Βόλο, όπως είχε κάνει και με τον Ατρόμητο πριν από δύο χρόνια.

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ με τον Γιώργο Γιακουμάκη έβαλαν την σφραγίδα τους στο 3-0 του ΠΑΟΚ επί του Βόλου.

Ο έμπειρος Ρώσος μέσος, ο οποίος δεν έπαιξε με τη Λιλ, ήταν βασικός και σημείωσε το 2-0 και το 3-0 για τον Δικέφαλο. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά στην καριέρα του που ο Οζντόεφ σημείωσε δύο γκολ. Και τις δύο φορές με τον ΠΑΟΚ.

Η πρώτη ήταν πάλι τέτοια εποχή πριν από δύο χρόνια. Στις 22/10/23 είχε βάλει και τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ στη νίκη με 2-0 κόντρα στον Ατρόμητο. Πάλι στην Τούμπα.

Ο Οζντόεφ πλέον μετράει 105 συμμετοχές με τον Δικέφαλο κι έφτασε τα 12 γκολ, τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα (Ζενίτ, Λοκομοτίβ Μόσχας, Ρούμπιν Καζάν, Καραγκιουμρούκ, Τέρεκ Γκρόζνι) στην καριέρα του, ενώ έχει κι 6 ασίστ.