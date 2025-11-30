Superleague, η βαθμολογία: Ο Ολυμπιακός στο +5 από τον ΠΑΟΚ!

Με το διπλό στο Αγρίνιο ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +5 από τον ΠΑΟΚ και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στη Λιβαδειά και τη Λεωφόρο.

Τα αποτελέσματα (12η αγωνιστική)

ΟΦΗ – Βόλος 0-1

Αρης – ΑΕΛ Νovibet 2-1

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (9μμ)

Η βαθμολογία (12η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 31

2. ΠΑΟΚ 26

3. ΑΕΚ 22

4. Λεβαδειακός 21

-------------------------------------

5. Βόλος 21

6.Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 15

----------------------------------------

9. Παναιτωλικός 12

10. Αστέρας AKTOR 11

11. Ατρόμητος 9

12.ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

* Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδειακός έχουν ματς λιγότερο.

**Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (13η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ (5μμ)

Βόλος – Κηφισιά (8.30μμ)

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός (5μμ)

ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Αρης (7.30μμ)

ΑΕΚ – Ατρόμητος (9μμ)

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (6μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

