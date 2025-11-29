Με super Λαρουσί, η Κηφισιά κυριάρχησε του ουραγού Πανσερραϊκού (3-0) κάνοντας βαθμολογικό άλμα. Με 10 για ένα ημίχρονο οι Σερραίοι. Σκόρερ κι ο Πόμπο, δύο δοκάρια ο Αντόνισε

Η Κηφισιά επέστρεψε στις νίκες μετά τις ήττες από Ολυμπιακό - ΠΑΟΚ και το έκανε... επιβλητικά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο υπέταξε τον Πανσερραϊκό στη Νεάπολη με 3-0 και έφτασε τους 16 βαβμούς, ούσα σταθερά στην 8η θέση της βαθμολογίας. Έκτη διαδοχική ήττα για τους ουραγούς Σερραίους, οι οποίοι παρέμειναν στους 5 βαθμούς.

Με δέκα λεπτά έπαιζαν τα Λιοντάρια από το φινάλε του πρώτου μέρους. Πρωταγωνιστής ο Λαρουσί με δυο γκολ, τελείωσαν το ματς και οι γηπεδούχοι με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ρουκουνάκη.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε την Κηφισιά σε διάταξη 4-2-3-1. O Ραμίρεζ στην εστία, με τους Σιμόν, Πέτκοφ, Πόκορν και Λαρουσί στην άμυνα. Έμπο - Πέρεθ χαφ, με τον Πόμπο σε επιτελικό ρόλο. Αντόνισε - Παντελίδης εξτρέμ και φορ ο Μούσιολικ

Από την πλευρά του ο Ζεράρ Σαραγόσα παρέταξε τον Πανσερραϊκό σε σχηματισμό 4-3-3. Τιναλίνι στην εστία, με τους Λύρατζη, Φέλτες, Ντε Μάρκο και Κάλινιν μπροστά του. Λιάσος, Ομεονγκά και Γκιγιόμ χαφ. Γκριν - Νούνελι εξτρέμ και Ιβάν φορ.

Η Κηφισιά ξεκλέιδωσε την άμυνα του Πανσερραϊκού με κομπίνα

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη των Σερραίων εξ αρχής και άνοιξε το σκορ, αξιοποιώντας κομπίνα σε στατική φάση για ακόμα μια φορά. Στο 14ο λεπτό το κόρνερ των γηπεδούχων εκτελέστηκε πλασαριστά, Αντόνισε - Πόμπο έκαναν το 1-2, ο πρώτος πλάσαρε μέσα από την περιοχή, ο Τιναλίνι τον νίκησε και στην επαναφορά ο Λαρουσί έκανε το 1-0.

Τα Λιοντάρια είχαν καλή στιγμή για να ισοφαρίσουν στο 18', όταν ο Ιβάν βγήκε σε θέση βολής αλλά πλάσαρε άουτ. Στο 26ο λεπτό ο Αντόνισε έπιασε τρομερό σουτ εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Τιναλίνι.

Οι ισορροπίες άλλαξαν στο φινάλε του πρώτου μέρους. Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών ο Λιάσος έκανε σκληρό φάουλ στον Αντόνισε και ο Τσιμεντερίδης τον απέβαλε έπειτα από παρέμβαση του VAR και on-fileld review.

Το «τελείωσαν» Πόμπο και Λαρουσί

Η Κηφισιά μπήκε στο δεύτερο μέρος με «όρεξη» να τελειώσει το ματς. Στο 51' ο εξαιρετικός Αντόνισε έκανε ατομική ενέργεια, πάτησε περιοχή και με πλασέ σημάδεψε το δοκάρι. Στο 61' ο Γκριν βγήκε απέναντι από τον Ραμίρεζ αλλά αντί να πλασάρει προσπάθησε να πασάρει και η προσπάθεια του κόπηκε. Στο 66' ο Ραμίρεζ κράτησε το «μηδέν», καθώς νίκησε σε τετ α τετ τον Μάρας έπειτα από πάσα του Καρέλη.

Στο 75ο λεπτό ο Αμανί έκλεψε την μπάλα, έβγαλε τον Πόμπο απένβαντο στον Τιναλίνι και ο Ισπανός τον νίκησε με διπλή προσπάθεια. Στο 85' ο Λαρουσί με σουτ - βολίδα από το ύψος της περιοχής έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας του Τιναλίνι για το τελικό 3-0, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Στο φινάλε του ματς ο Λαρουσί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για τρίτη φορά, όμως το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR για φάουλ του Ρουκουνάκη στον Μπαντζακί και μάλιστα ο νεαρός χαφ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

MVP: Ο Λαρουσί έκανε φανταστικό παιχνίδι, συνδυάστηκε άψογα με τον Αντόνισε και πέτυχε δυο γκολ.

Στο ύψος τους: Πόμπο και Αντόνισε έκαναν «όργια» και δημιούργησαν πολλά ρήγματα στην άμυνα των φιλοξενούμενων.

Αδύναμος Kρίκος: Αυτός που «έσπασε». Ο Λιάσος αποβλήθηκε στο φινάλε του πρώτου μέρους και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Γκάφα: Το λάθος στη μεσαία γραμμή που οδήγησε στο 2-0.

Στραγάλι: O διαιτητής Τσιμεντερίδης «έχασε» δυο αποβολές, με απευθείας κόκκινη κάρτα, όμως τον διόρθωσε ο VAR Γιουματζίδης.

Ταμείο του Gazzetta: Η Κηφισιά ήταν ανώτερη και δίκαια έφτασε στη νίκη με 3-0, έχοντας για πρώτη φορά clean sheet. Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση των Σερραίων.

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρεζ, Πέτκοφ, Ποκόρνι, Σιμόν (87′ Σμπώκος), Λαρουσί, Πέρεθ (74′ Ρουκουνάκης), Έμπο (74′ Αμανί), Πόμπο, Παντελίδης (87′ Χριστόπουλος), Αντόνισε, Μουσιόλικ (74′ Zέρσον Σόουζα)

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Βόλνεϊ, Κάλινιν (88′ Τσαούσης), Φέλτες, Λύρατζης, Ομεονγκά (73′ Μπρουκς), Λιάσος, Γκιγιομιέ, Ίβαν (65′ Μάρας), Νούνελι (65′ Καρέλης), Γκριν (88′ Μπανζάκι)