Όπως και με τον Παναθηναϊκό ο Λάμπρου σκόραρε, δεν πανηγύρισε, αλλά χάρισε τη νίκη στον Βόλο, που έφυγε με το μεγάλο διπλό από το Ηράκλειο κόντρα στον απογοητευτικό ΟΦΗ.

Ο Βόλος ήταν εκπληκτικός στο Παγκρήτιο.

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο με μπροστάρη τον Λάζαρο Λάμπρου λύγισε 1-0 τον κακό ΟΦΗ, σημείωσε την τέταρτη εκτός έδρας νίκη κι έστω και με ματς περισσότερο έπιασε τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση. Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη, αντίθετα, πέταξαν στα σκουπίδια τη νίκη επί της ΑΕΛ Novibet, αλλά η τραγική εικόνα στο ματς έμοιαζε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα από την ήττα. Το ότι ο ΟΦΗ είναι στους 9 βαθμούς και κοντά στη ζώνη υποβιβασμού λέει πολλά...

Η διάταξη των ομάδων

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε με τον Λίλο στο τέρμα, δεξί μπακ έπαιξε ο Γκονζάλες, αριστερό ο Χατζηθεοδωρίδης και στόπερ οι Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος. Στα χαφ ήταν οι Ανδρούτσος, Καραχάλιος, δεξιά στην επίθεση ο Σενγκέλια, αριστερά ο Φούντας και στην επίθεση οι Θεοδοσουλάκης, Σαλσίδο.

Ο Βόλος είχε στο τέρμα τον Σιαμπάνη, δεξί μπακ έπαιξε ο Μύγας, αριστερό ο Σόρια και στόπερ οι Κάργας, Χέρμανσον. Στα χαφ ήταν οι Μαρτίνες, Κόμπα, δεξιά στην επίθεση ο Τζόκα, αριστερά ο Λάμπρου και ο Πίντσι πίσω από τον φορ Μακνί.

Δοκάρι ο Βόλος

Ο Βόλος ήταν η ομάδα που πήρε τη μπάλα στα πόδια της κι επιχειρούσε να επιτεθεί οργανωμένα. Ο ΟΦΗ, αντίθετα, είχε στόχο να χτυπήσει στην επιθετική μετάβαση. Οι Κρητικοί είχαν και την πρώτη φάση στο ματς. Στο 10' αλλαγή παιχνιδιού του Σενγκέλια, ο Φούντας από αριστερά γύρισε στον Ανδρούτσο, αυτός εκτέλεσε στο ύψος του πέναλτι κι απέκρουσε ο Σιαμπάνης.

Οι επόμενες ευκαιρίες ήταν για τον Βόλο. Στο 23' σέντρα του Λάμπρου από αριστερά, ο Κάργας γύρισε από το ύψος του πέναλτι, αλλά το δεξί σουτ έφυγε πολλά μέτρα άουτ. Στο 25' ο Κόμπα σέντραρε γλυκά από δεξιά, ο Λάμπρου έκανε ένα φοβερό γυριστό και ο Λαμπρόπουλος δύο μέτρα από τη γραμμή σταμάτησε την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα. Στο 30' ο Τζόκα εκτέλεσε το φάουλ, ο Λίλο απέκρουσε, η μπάλα βρήκε και στο αριστερό δοκάρι και απομάκρυνε στη συνέχεια η άμυνα.

Γκολ ο Λάμπρου, ακυρώθηκε πέναλτι

Στην πρώτη του φάση στο δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος άνοιξε το σκορ. Στο 49' κάθετη του Μαρτίνες, ο Κρίζμανιτς δεν κατάφερε να κόψει, ο Λάμπρου στο τετ α τετ πέρασε και τον Λίλο και σε κενή εστία με το αριστερό έγραψε το ΟΦΗ - Βόλος 0-1.

Στο 51'ο Ζαμπαλάς καταλόγισε πέναλτι για τον Βόλο. Στη σέντρα του Τζόκα η μπάλα βρήκε στο δεξί χέρι Ανδρούτσου, αλλά ήταν κολλημένο. Διαφώνησαν Ματσούκας, Πουλικίδης στο VAR, ο Ζαμπαλάς κλήθηκε να δει τη φάση και σωστά άλλαξε απόφαση. Στο 56' νέα φάση για τους φιλοξενούμενους κόντρα στον ασύνδετο ΟΦΗ. Κόρνερ του Πίντσι, κεφαλιά του Μακνί έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Στο 65' ο ΟΦΗ έφτασε μία ανάσα από το 1-1. Ο Γκονζάλες από αριστερά γύρισε στο πέναλτι στον Θεοδουσουλάκη, ο νεαρός παίκτης του ΟΦΗ καθυστέρησε, αντί να εκτελέσει αμέσως επιχείρησε ντρίμπλα, ο Κάργας τον έκοψε και μπλόκαρε ο Σιαμπάνης. Στην αντεπίθεση δεξί σουτ του Λάμπρου εκτός περιοχής μπλόκαρε ο Λίλο και στο 68' γύρισμα του Κόμπα από δεξιά, έφυγε ψηλά άουτ το δεξί σουτ του Πίντσι εντός περιοχής.

Σ' εκείνο το σημείο για να γίνει αντιληπτή η εικόνα του αγώνα οι τελικές ήταν 2-15 υπέρ του Βόλου!!! Ο Κόντης έριξε στη μάχη τον Νους και τον Ρακόνιατς για να δώσει πνοή στην επίθεση, αλλά ο Βόλος αμύνθηκε εξαιρετικά. Ο ΟΦΗ στο 93' βρήκε ένα γκολ με τον Νους, αλλά ο Σαλσίδο που έκανε την πάσα ήταν εκτεθειμένος.

MVP: Ο Λάζαρος Λάμπρου έδειξε και στο Παγκρήτιο ότι βρίσκεται σ' εξαιρετική κατάσταση. Πέτυχε το πέμπτο γκολ στο πρωτάθλημα, κόντρα στον ΟΦΗ με τον οποίο αγωνίστηκε με επιτυχία στο παρελθόν.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Τζόκα είχε ασίστ, ο Κόμπα έτρεξε πολύ στη μεσαία γραμμή και ο Κάργας ξεκίνησε τη φάση του 0-1 και γλίτωσε τον Βόλο στη φάση του 65'.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Όλος ο ΟΦΗ... Τόσο απλά.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο ΟΦΗ δεν είχε πολλές τελικές. Όσες έκανε θα έπρεπε να τις εκμεταλλευτεί, αλλά στο 65' ο Ιωάννης-Φοίβος Θεοδοσουλάκης μόνος του καθυστέρησε αδικαιολόγητα, πήγε για ντρίμπλα αντί να εκτελέσει από το ύψος του πέναλτι και ο Κάργας τον έκοψε.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Ζαμπαλάς στη μία σημαντική απόφαση που πήρε έκανε λάθος, αφού το χέρι του Ανδρούτσου ήταν κολλημένο στο σώμα κι έτσι σωστά στη συνέχεια ακύρωσε το πέναλτι.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Δίκαιη η νίκη του Βόλου. Ο ΟΦΗ δεν αξιοποίησε τη νίκη της περασμένης αγωνιστικής με την ΑΕΛ Novibet και η ήττα είναι τεράστιο πισωγύρισμα. Ο Βόλος αντίθετα μπήκε να παίξει μπάλα, πήρε την κατοχή που του έδωσαν οι αδύνδετοι Κρητικοί και φυσικά η βαθμολογία, όπου έπιασε τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση αποτυπώνει την πολύ καλή του πορεία μέχρι στιγμής.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος (81' Ρακόνιατς), Καραχάλιος, Φούντας, Σαλσίδο, Σενγκέλια (59' Νους), Θεοδοσουλάκης (72' Αποστολάκης).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (36' λ.τρ. Τασιούρας), Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κόμπα (84' Γρόσδης), Πίντσι (71' Μπουζούκης), Τζόκα, Λάμπρου (84' Ασεχνούν), Μακνί (71' Χάμουλιτς).