Ολυμπιακός: Επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ, δεν ενεργοποιεί τη ρήτρα η Λιόν
Το τελευταίο και -πιθανότατα- πιο έγκυρο update αναφορικά με την περίπτωση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, έδωσε ο ίδιος ο υπεύθυνος για το σκάουτινγκ της Λιόν.
Σε δηλώσεις του ενόψει της νέας σεζόν για το γαλλικό κλαμπ, ο Ματιέ Λουι-Ζαν εξήγησε ενώπιον των δημοσιογράφων πως ο Ουκρανός στράικερ δεν θα συνεχίσει στη Ligue 1, καθώς η OL δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του από τους Πειραιώτες, ύψους 5 εκατ. ευρώ.
Η συγκεκριμένη είδηση είχε προκύψει από τους Γάλλους περί τα τέλη Απριλίου, ωστόσο φαίνεται πως πλέον η απόφαση της Λιόν είναι οριστική, αφού ήδη προχωράει στον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου. Όπως αναφέρει το Topmercato, τόσο ο Γιάρεμτσουκ όσο και ο Έντρικ, αμφότεροι δανεικοί, θα επιστρέψουν στις ομάδες τους μετά το επίσημο φινάλε της σεζόν.
Θυμίζουμε πως ο 30χρονος επιθετικός παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στους Γάλλους τον περασμένο Φεβρουάριο, καταγράφοντας 5 γκολ και μια ασίστ σε 14 συμμετοχές.
«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Έχουμε ξεκινήσει τη δουλειά. Μία από τις βασικές προτεραιότητες θα είναι η ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, καθώς ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ και ο Έντρικ, που βρίσκονταν ως δανεικοί, θα αποχωρήσουν»
#mercato OL : Matthieu Louis-Jean scelle les dossiers Endrick et Roman Yaremchuk #football https://t.co/BanbgXPR1N— Top Mercato ⚽️ (@TopMercato) May 18, 2026
