Ο υπεύθυνος σκάουτινγκ της Λιόν γνωστοποίησε πως ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό, καθώς δεν θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα αγοράς του.

Το τελευταίο και -πιθανότατα- πιο έγκυρο update αναφορικά με την περίπτωση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, έδωσε ο ίδιος ο υπεύθυνος για το σκάουτινγκ της Λιόν.

Σε δηλώσεις του ενόψει της νέας σεζόν για το γαλλικό κλαμπ, ο Ματιέ Λουι-Ζαν εξήγησε ενώπιον των δημοσιογράφων πως ο Ουκρανός στράικερ δεν θα συνεχίσει στη Ligue 1, καθώς η OL δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του από τους Πειραιώτες, ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη είδηση είχε προκύψει από τους Γάλλους περί τα τέλη Απριλίου, ωστόσο φαίνεται πως πλέον η απόφαση της Λιόν είναι οριστική, αφού ήδη προχωράει στον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου. Όπως αναφέρει το Topmercato, τόσο ο Γιάρεμτσουκ όσο και ο Έντρικ, αμφότεροι δανεικοί, θα επιστρέψουν στις ομάδες τους μετά το επίσημο φινάλε της σεζόν.

Θυμίζουμε πως ο 30χρονος επιθετικός παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στους Γάλλους τον περασμένο Φεβρουάριο, καταγράφοντας 5 γκολ και μια ασίστ σε 14 συμμετοχές.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Έχουμε ξεκινήσει τη δουλειά. Μία από τις βασικές προτεραιότητες θα είναι η ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, καθώς ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ και ο Έντρικ, που βρίσκονταν ως δανεικοί, θα αποχωρήσουν»