Με γκολ του Κετού στο 17' ο ανώτερος Αστέρας AKTOR επικράτησε 1-0 του άοσμου Ατρομήτου στο Περιστέρι και απαγκιστρώθηκε από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Βαθιά βαθμολογική «ανάσα» για τον Αστέρα AKTOR και συνέχεια στην... ελεύθερη πτώση του Ατρομήτου. Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν ήταν κατά κράτος ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού κόντρα στην πρώην ομάδα του Ουαλού τεχνικού και πήρε τη νίκη με 1-0. Πρωταγωνιστές ο Κάλβιν Κετού, ο οποίος σκόραρε φανταστικό γκολ και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος απέκρουσε πέναλτι σε δεύτερη διαδοχική αγωνιστική.

Δεύτερη νίκη για τους Κιτρινομπλέ στην τρέχουσα σεζόν, πρώτη εκτός έδρας και τέταρτη διαδοχική στο Περιστέρι, όλες με το ίδιο σκορ (0-1)! Στους 11 βαθμούς οι 10οι Αρκάδες, έμεναν στους 9 οι 11οι Πειριστεριώτες, oι οποίοι έφτασαν τις τέσσερις διαδοχικές ήττες και δεν έχουν ακόμα νίκη στην έδρα τους.

Έτσι ξεκίνησαν

O Nτούσαν Κέρκεζ παρέταξε τον γηπεδούχο Ατρόμητο σε σχηματισμό 4-4-2. Ο Χουτεσιώτης ήταν στην εστία, με τους Κίνι, Σταυρόπουλο, Μανσούρ και Ούρονεν μπροστά του. Τσιγγάρας - Μίχορλ χαφ, Γκαρθία - Μπάκου εξτρέμ και δίδυμο φορ Τσαντίλας - Οζέγκοβιτς.

Από την πλευρά του ο Κρις Κόουλμαν κατέβασε το φιλοξενούμενο Αστέρα AKTOR σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Παπαδόπουλος στην εστία, με τους Φερνάντεθ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλο και Σιλά μπροστά του. Γιαμπλόνσκι - Αλάγκμπε χαφ, με τον Μπαρτόλο στο «10». Κετού - Εμμανουηλίδης εξτρέμ και φορ ο Μακέντα.

Κετού και Παπαδόπουλος έδωσαν (ξανά) τη λύση

Ο Αστέρας AKTOR ήταν καλύτερα οργανωμένος στον αγωνιστικό χώρο από την αρχή και έδειξε τις προθέσεις του στο 13ο λεπτό. Ο Γιαμπλόνσκι με υπέροχη πάσα με το εξωτερικό έβγαλε τετ α τετ τον Μπαρτόλο, αλλά ο Χουτεσιώτης τον νίκησε με το πόδι.

Οι Αρκάδες προηγήθηκαν στο 17ο λεπτό. Ο Γιαμπλόνσκι έβγαλε φανταστική βαθιά μπαλιά, Μακέντα έφυγε στην πλάτη της άμυνας, έσπασε προς το ημικύκλιο, ο Κίνι δεν μπόρεσε να κόψει και ο Κετού άνοιξε το σκορ με άπιαστο πλασέ.

Στο 39ο λεπτό ο Μπαρτόλο εκτέλεσε το κόρνερ, η μπάλα «κόλλησε» στην περιοχή, έφτασε στον Σιλά, ο οποίος έπιασε δυνατό διαγώνιο σουτ και ο Χουτεσιώτης έβγαλε με δυσκολία σε κόρνερ.

Στο 42' έπειτα από εκτέλεση φάουλ ο Μανσούρ πήρε την κεφαλιά, ο Παπαδόπουλος απέκρουσε, στην προσπάθεια του να διώξει την μπάλα ο Γιαμπλόνσκι σήκωσε ψηλά το πόδι του και ο διαιτητής Παπαπέτρου έδωσε παράβαση στον Τσαντίλα. Ο Οζέγκοβιτς ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, όμως ο Παπαδόπουλος έπεσε σωστά στη γωνία του και τον νίκησε.

Οι Κιτρινομπλέ είχαν τεράστια ευκαιρία για να διπλασιάσουν το προβάδισμα τους στο 45+4'. Ο Μακέντα έφυγε στην πλάτη της άμυνας, ο Χουτεσιώτης τον νίκησε σε τετ α τετ και στην επαναφορά ο Μπαρτόλο αστόχησε προ κενής εστίας. Ο βοηθός σήκωσε σημαιάκι για οφσάιντ, όμως ο Ιταλός φαινόταν απότα replay πως καλυπτόταν.

Ο Αστέρας AKTOR «έσβησε» τον Ατρόμητο, μπορούσε και δεύτερο γκολ

Στο δεύτερο μέρος ο Αστέρας AKTOR διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα του, ενώ έχασε ευκαιρίες για να διευρύνει το προβάδισμα του. Στο 65ο λεπτό ο Παπαπέτρου έδωσε πέναλτι για μαρκάρισμα του Αϊτόρ στον Κετού, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR και on-filed review, ανακάλεσε την απόφαση του.

Στο 86' ο Μεντιέτα εκτέλεσε κόρνερ, ο Χουτεσιώτης έκανε άστοχη έξοδος και ο Ιβάνοφ πήρε την κεφαλιά αλλά δε βρήκε εστία. Στο 89' έπειτα από κόρνερ του Ατρομήτου οι Αρκάδες έφυγαν στην αντεπίθεση, ο Χαραλαμπόγλου έβγαλε τετ α τετ τον Μεντιέτα, ο οποίος είχε και την επιλογή του Γκιοακίνι, όμως επέλεξε να εκτελέσει ο ίδιος και ο Χουτεσιώτης τον νίκησε. Ο Αργεντινός είχε και δεύτερο μεγάλο τετ α τετ στο 90+5', όμως αστόχησε με διαγώνιο σουτ και το 0-1 έμεινε μέχρι το φινάλε.

Ατρόμητος (Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μίχορλ (81΄ Παλμεζάνο), Γκαρθία (72΄ Φαν Φέερτ), Μπάκου, Τσαντίλας, Οζέγκοβιτς (62΄ Γιουμπιτάνα).

Αστέρας AKTOR (Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Γιαμπλόνσκι (78΄ Έντερ), Αλάγκμπε (60΄ Τζανδάρης), Μπαρτόλο (60΄ Μεντιέτα, Κετού, Εμμανουηλίδης (83΄ Χαραλαμπόγλου), Μακέντα (83΄ Γκιοακίνι).

MVP: Ο Κετού πέτυχε το «χρυσό» γκολ με φανταστικό τελείωμα και ήταν διαρκής κίνδυνος για τους Περιστεριώτες.

Στο ύψος τους: Ο Μακέντα δημιούργησα πολλά προβλήματα στους γηπεδούχους, ενώ ο Παπαδόπουλος ήταν πρωταγωνιστής με την απόκρουση πέναλτι στο 1-0.

Αδύναμος κρίκος: Ο Οζέγκοβιτς δεν κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του, ενώ έχασε το πέναλτι και τη μεγάλη ευκαιρία για ισοφάριση του Ατρομήτου.

Γκάφα: Ο Γιαμπλόνσκι σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι του στη φάση του πέναλτι και βρήκε τον Τσαντίλα.

Στραγάλι: Ο διαιτητής Παπαπέτρου έδωσε το πέναλτι του Ατρομήτου σε πρώτο χρόνο, ενώ ανακάλεσε την απόφαση του να δώσει πέναλτι σε μαρκάρισμα του Αϊτόρ στον Κετού έπειτα από παρέμβαση του VAR Κουμπαράκη.

Ταμείο του Gazzetta: Ο Αστέρας AKTOR ήταν η μοναδική ομάδα που εμφανίστηκε στο Περιστέρι και δίκαια πήρε τη νίκη, με σκορ που είναι κολακευτικό για τον Ατρόμητο, ο οποίος θέλει πολλή δουλειά για να διώξει τα «σύννεφα».