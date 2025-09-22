Οι κινήσεις του Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο κι η συνεισφορά τους στα 10 γκολ που έχουν σημειωθεί. Το Gazzetta καταγράφει αναλυτικά τα πεπραγμένα των ερυθρόλευκων αναπληρωματικών!

Ο Μιχάλης Τσαμπάς, στο blog του στo Gazzetta για τον απόηχο του πρώτου μεγάλου ντέρμπι της σεζόν Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, γράφει χαρακτηριστικά: «Είναι και το τι φέρνεις από τον πάγκο». Δεν θα μπορούσε να το αποτυπώσει καλύτερα. Ειδικά σ' ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό. Το φετινό Ολυμπιακό, όπου κάπου στο 25' του ντέρμπι η κάμερα έπιασε τον Μεντιλίμπαρ να έχει στην πλάτη του, στον πάγκο παίκτες όπως οι Ταρέμι, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Τσικίνιο...

Παίκτες που με το που μπήκαν στο ματς έδωσαν ώθηση στους νταμπλούχους Ελλάδας κι ακόμα μεγαλύτερη επιετική ορμή ώστε να φέρουν το ματς στα ίσια και αν φύγουν οι ερυθρόλευκοι από τη Λεωφόρο με το «Χ», συνεχίζοντας στο πρωτάθλημα με 10 βαθμούς όντας αήττητοι.

Τι φέρνει, όμως, ο πάγκος του Ολυμπιακού και πώς αποτυπώνεται αυτό μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου;

Πάμε να δούμε αναλυτικά τι έχουν κάνει οι παίκτες του Ολυμπιακού στα τέσσερα ματς πρωταθλήματος. Κατ' αρχάς να τονίσουμε ότι σε 5 ματς, ο Ολυμπιακός έχει 10 γκολ ενεργητικό και μόλις 1 παθητικό.

Ολυμπιακός-Αστέρας Aktor 2-0

Στο 81', ο Γιαζίτζι πέρασε στο ματς αντί του Πνευμονίδη, ενώ στο 73' ο Νασιμέντο αντικατέστησε στον Έσε και στο 62' ο Μουζακίτης μπήκε στο ματς αντί του Γκαρθία.

Από τους τέσσερις παίκτες που συμμετείχαν στα γκολ, οι τρεις ήρθαν από τον πάγκο. Ο Γιαζίτζι με γκολ κι οι Μουζακίτης-Νασιμέντο με ασίστ. Το 2-0 διαμορφώθηκε από το βασικό Ελ Καμπί.

Βόλος-Ολυμπιακός 0-2

Και στον Βόλο, ο Ολυμπιακός ήθελε ώθηση από τον πάγκο για να απαντήσει στο ερώτημα ποιος θα ανοίξει το σκορ;».

Στο 65' μπήκε στο ματς ο Στρεφέτσα και με ασίστ στον Τσικίνιο έγινε το 1-0 ενώ ο Πορτογάλος στη συνέχεια είχε ασίστ στον Ρέτσο.

MVP ήταν ο Τσικίνιο με γκολ και ασίστ, αλλά ο Στρεφέτσα που ήρθε στο ματς ως αλλαγή έστειλε τη μπάλα εκεί που έπρεπε για να στρωθεί ο δρόμος προς τη νίκη.

Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 5-0

Και σ' αυτό το ματς, οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ χρειάστηκαν 45' για να... ξεκολλήσουν. Στ 68' πέρασαν στο ματς οι Ποντένσε-Ταρέμι και εκεί το σκορ άρχισε να έρχεται μ' εμφατικό τρόπο.

Το 1-0 έγινε από τον Ελ Καμπί στην ασίστ του Ορτέγα, ενώ ο Αργεντινός έκανε το 2-0 από την πάσα του Καμπελά. Δύο λεπτά από την είσοδό του στο ματς ο Ποντένσε, με τρομερό σουτ έκανε το 3-0. Ο Πορτογάλος είχε ασίστ στον Ταρέμι για το 4-0 με τον Ιρανό να πετυχαίνει και 2ο γκολ από την ασίστ του Γιαζίτζι.

Από τα 5 γκολ, στα 3 είχαν συμμετοχή 3 παίκτες από τον πάγκο (Ποντένσε, Ταρέμι, Γιαζίτζι).

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1

Ο Ντέσερς στο 48' έδωσε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, απέναντι στον Ολυμπιακό που πίεζε στο ματς περισσότερο για το γκολ.

Ο Ποντένσε μπήκε στο ματς στο 57' και άρχισε να δίνει ώθηση στην ομάδα. Στο 68' ο Μεντιλίμπαρ πέρασε Τσικίνιο-Γιαζίτζι αντί των Σιπιόνι-Στρεφέτσα, ενώ ο Ταρέμι μπήκε στην αναμέτρηση στο 80'.

Ο Ποντένσε ήταν αυτός που έμεινε όρθιος στο κέντρο από το μαρκάρισμα του Σιώπη, έδωσε στον Ταρέμι, εκείνος με τη μία έδωσε αριστερά του στον Ελ Καμπί και στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων έφερε το ματς στα ίσια.

10 γκολ στο 2ο ημίχρονο με συνεισφορά του πάγκου