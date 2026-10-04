Ετοιμάζεται πλέον για τα καλά ο Λίον Μπέιλι για να είναι σε θέση να βοηθήσει ακόμη και πάνω από ένα ημίχρονο στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (11/10).

Ο Λίον Μπέιλι επιβεβαιώνει στην πράξη ότι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να είναι διαθέσιμος στον Ολυμπιακό για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλέον ανεβάσει σημαντικά ρυθμούς στις προπονήσεις. Έχει ξεπεράσει πλέον πλήρως τις ενοχλήσεις

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ αποτελεί μία από τις σημαντικές επιλογές που έχει στα χέρια του ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και το τελευταίο διάστημα δουλεύει με συγκεκριμένο στόχο: να μπορέσει να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερο στο μεγάλο παιχνίδι. Ο Μπέιλι έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και εδώ και λίγες ημέρες συμμετέχει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση.

Το σημαντικό στην περίπτωση του Μπέιλι είναι πως υπήρξε από νωρίς η διάθεση από την πλευρά του ίδιου του ποδοσφαιριστή να παραμείνει στην Ελλάδα και να δουλέψει στον Ρέντη, αντί να ταξιδέψει με την Εθνική Τζαμάικας. Μάλιστα, ο ίδιος είχε επικοινωνία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του, σε συνεννόηση φυσικά με τον Ολυμπιακό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα σε αυτή τη χρονική συγκυρία.

Ήταν μία απόφαση που είχε ξεκάθαρη στόχευση. Ο Μπέιλι ήθελε να εκμεταλλευτεί το διάστημα της διακοπής για να δουλέψει στοχευμένα και να φτάσει όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και αυτό ακριβώς κάνει.

Στον Ολυμπιακό βλέπουν καθημερινά την προσπάθεια του ποδοσφαιριστή και το γεγονός ότι δεν αρκέστηκε απλώς στο να δηλώσει διαθέσιμος. Το αντίθετο. Ο Μπέιλι έχει ανεβάσει ένταση, συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα και ουσιαστικά φώναξε «παρών» ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης, έχοντας ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα βρεθεί στην ενδεκάδα και θα αγωνιστεί για 90 λεπτά. Το διάστημα που έχει μείνει εκτός δράσης και η ανάγκη να επανέλθει σταδιακά δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους βιασύνη. Είναι δεδομένο ότι ο Αλγκουαθίλ δεν πρόκειται να τον ρίξει κατευθείαν στα βαθιά, απαιτώντας από εκείνον να αγωνιστεί βασικός στο ένα παιχνίδι μετά το άλλο.

Η διαχείριση θα γίνει με προσοχή. Εκείνο που έχει σημασία, όμως, είναι ότι ο Μπέιλι έχει πλέον φτάσει σε σημείο που μπορεί να υπολογίζεται για το ντέρμπι. Και μάλιστα δεν αποκλείεται να πάρει σημαντικό χρόνο συμμετοχής, ανάλογα φυσικά με την εξέλιξη του αγώνα και την εικόνα που θα παρουσιάσει.

Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να έχει διαθέσιμο έναν ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά του Μπέιλι σε ένα παιχνίδι όπου η ταχύτητα, η ικανότητα στο ένας εναντίον ενός και η δυνατότητα να αλλάξει τον ρυθμό μπορούν να παίξουν ρόλο.

Ο ίδιος, πάντως, έχει κάνει τη δική του δουλειά. Έμεινε στην Ελλάδα, απέφυγε την επιβάρυνση των υποχρεώσεων με την Τζαμάικα και εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή για να δουλέψει στον Ρέντη. Τώρα βρίσκεται ουσιαστικά στην τελική ευθεία για το ντέρμπι και όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα τον έχει στη διάθεσή του.