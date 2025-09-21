Μετά την 4άρα επί του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, ο εντυπωσιακός Λεβαδειακός ... σκόρπισε με 4-0 τον ΟΦΗ, που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 26' και με εννιά (!!!) από το 46'! Λαγιούς, Οζμπολτ, Πεντρόσο και Μανθάτης τα γκολ των Βοιωτών.

Από θρίαμβο σε θρίαμβο ο ασταμάτητος Λεβαδειακός! Μετά την «τεσσάρα» στον ΠΑΟΚ οι Βοιωτοί υπέταξαν με 4-0 των ΟΦΗ των εννέα παικτών στη Λιβαδειά, με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ. O τερματοφύλακας Χριστογεώργος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο πρώτο μέρος και στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους είδε δεύτερη κίτρινη ο Νους.

Στους 7 βαθμούς οι Βοιωτοί, οι οποία ανέβηκαν στην 5η θέση, έμειναν στους τρεις πόντους οι 11οι Κρητικοί, έχοντας και ματς λιγότερο.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Νίκος Παπαδόπουλος, όοσ και ο Μίλαν Ράσταβατς παρέταξαν τις ομάδες τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για το Λεβαδειακό ο Λοντίγκιν ήταν στην εστία, με τους Τσάπρα, Άμπου Χάνα, Λιάγκακα και Βήχο μπροστά του. Τσοκάι - Κωστή χαφ και οι Λαγιούς, Παλάσιος, Συμελίδης πίσω από τον Όζμπολτ.

Για τον ΟΦΗ ο Χριστογεώργος ήταν στην εστία, με τους Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλο, Κρίζμανιτς και Χατζηθεοδωρίδη στην άμυνα. Ανδρούτσος - Καραχάλιος δίδυμο στη μεσαία γραμμή με τον Φούντα σε ελεύθερο ρόλο. Νους - Σενγκέλια εξτρέμ και φορ ο Ρακονιάτς.

Ονειρικό ξεκίνημα για τον Λεβαδειακό, «εφιάλτης» για τον ΟΦΗ

Το ματς... στράβωσε από νωρίς για τον ΟΦΗ, καθώς βρέθηκε να «κυνηγάει» το σκορ από το 21ο δευτερόλεπτο. Μετά από λάθος του Μπόρχα ο Λεβαδειακός έφυγε στην αντεπίθεση, ο Όζμπολτ γύρισε την μπάλα και ανενόχλητος ο Λαγιούς πλάσαρε για το 1-0.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τον ΟΦΗ στο 26ο λεπτό. Ο Λαμπρόπουλος έτρεξε να κόψει μια μπαλιά στο χώρο, έκανε «τσαφ», η μπάλα βρήκε στο σώμα του Λαγιούς και από εκεί στον Χριστογεώργο, ο οποίος την ακούμπησε με το χέρι πολύ μακριά από την περιοχή του και αποβλήθηκε.

Στο 30ο λεπτό ο διαιτητής Βεργέτης έδωσε πέναλτι για... ώμο του Σενγκέλια, όμως μέσω VAR ανακάλεσε την απόφαση του.

Με εννέα παίκτες για ένα ημίχρονο ο ΟΦΗ, πάρτι του Λεβαδειακού με τρία γκολ

Στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου μέρους ο Τιάγκο Νους «καταδίκασε» την ομάδα του, καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για πάτημα στον Τσόκαϊ. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα δυο παικτών ο ΟΦΗ θα μπορούσε να ισοφαρίσει στο 55', αλλά ο Λοντίγκιν νίκησε τον Φούντα.

Το ματς... τελείωσε επί της ουσίας στο 69ο λεπτό. Ο Παλάσιος έκανε το γύρισμα και ο Όζμπολτ με προβολή διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας τους. Οι Βοιωτοί συνέχισαν το... πάρτι με ακόμα δυο γκολ μέσα σε ένα τέταρτο.

Στο 79' ο Βήχος πέρασε την μπάλα στον Πεντρόζο στην περιοχή, ο μεσοεπιθετικός του Λεβαδειακού απέφυγε τον Λαμπρόπουο και πλάσαρε τον Λίλο για το 3-0. Στο 83' ο Τσόκαϊ έβγαλε τη σέντρα και ο Μανθάτης με κεφαλιά διαμόρφωσε το θριαμβευτικό 4-0.

MVP: Ο Λαγιούς ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές, καθώς άνοιξε το σκορ από το 21ο δευτερόλπετο και κέρδισε την αποβολή του Χριστογεώργου.

Στο ύψος τους: Eξαιρετικός ματς από τον Όζμπολτ με γκολ - ασίστ, ενώ ο Τσόκαϊ έκανε τη διαφορά στη μεσαίαγραμμή.

Αδύναμος κρίκος: Ενώ ο ΟΦΗ έπαιζε με δέκα ο Νους αποβλήθηκε χωρίς λόγο στην αρχή του δεύτερου μέρους και «κρέμασε» την ομάδα του.

Γκάφα: Η ασυνεννοησία μεταξύ Χριστογεώργου και Λαμπρόπουλου, η οποία οδήγησε στην αποβολή του κίπερ του ΟΦΗ.

Στραγάλι: Ο VAR διόρθωσε το λάθος του Βεργέτη στο πέναλτι που έδωσε στον Σενγκέλια, ενώ από την άλλη ο Αρκάς διαιτητής ήταν σωστός και στις δυο αποβολές.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Λεβαδειακός απέδειξε για ακόμα μια φορά πως είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του πρωταθλήματος και φαβορί για τα Play Offs 5-8. Από πλευράς ΟΦΗ το ματς πήγε στραβά από την αρχή με το γρήγορο γκολ και οι δυο αποβολές δεν άφησαν την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς να διεκδικήσει κάτι καλύτερο.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Άμπου Χάνα (46′ Τσιβελεκίδης), Τσάπρας, Βήχος, Λιάγκας, Τσοκάι, Κωστή (82′ Φίλων), Λαγιούς (58′ Μανθάτης), Παλάσιος, Όζμπολτ, Μπάλτσι.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης (60′ Λέουις), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος (75′ Βούκοτιτς), Αδρούτσος, Φούντας (75′ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (61′ Σαλσέδο), Νους, Ράκονιατς (28′ Λίλο).