Στις Σέρρες ο Ατρόμητος βρήκε πρώτος σκορ με την γκολάρα του Μίχορλ, όμως ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε στην επανάληψη με τον Μάρας σε 1-1 και πήρε τον πρώτο του βαθμό στη σεζόν. Τα «λιοντάρια» είχαν και δοκάρι με τον Ζιντάν.

Ο Ατρόμητος δεν είχε συνέχεια μετά το πρώτο του καλό μέρος (το πρώτο 45λεπτο) όπου προηγήθηκε και ο Πανσερραϊκός αντέδρασε και έκανε το 1-1 σε ένα β' μέρος όπου βελτιώθηκε. Οι Μίχορλ και Μάρας οι 2 σκόρερ του 1-1.

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Με 4-2-3-1 ξεκίνησε τον αγώνα ο Πανσερραϊκός. Οι Ζιντάν (ως δεκάρι), Νανέλι και Φαλέ κινήθηκαν πίσω από τον φορ Ιβάν και ενώ λίγο πριν τη σέντρα ο Ρουμιάντσεβ πήρε τη θέση του Ομεονγκά στην 11άδα.

Ίδια διάταξη και ο Ατρόμητος αλλά με Μπάκου και Οζέγκοβιτς να εναλάσσονται στην κορυφή της επίθεσης. Σε επίπεδο αρχικού σχηματισμού για τους φιλοξενούμενους και σε 4-2-3-1 οι Μπάκου, Γιουυμπιτάνα και Μίχορλ ήταν πίσω από τον φορ Οζέγκοβιτς.

Γκολάρα ο Ατρόμητος και δοκάρι ο Ζιντάν με το πρώτο μέρος να κλείνει στο 0-1

Στο πρώτο 45λεπτο ο Ατρόμητος ήταν ανώτερος του Πανσερραϊκού στο πιο μεγάλο μέρος του. Οι γηπεδούχοι έψαξαν αντίδραση και είχαν δοκάρι αφότου δέχθηκαν γκολ.

Στο 18' ήρθε το 0-1 μετά από μία πολύ καλή επίθεση του Ατρόμητου. Η μπάλα έφτασε στον Μίχορλ με ωραίο γύρισμα. Στη συνέχεια υπήρξε στοπάρισμα του Μίχορλ και σουτάρα που πήρε ύψος και πήγε στα δίχτυα για το γκολ.

Στο 37' ο Πανσερραϊκός που είχε αρχίσει να πρεσάρει περισσότερο είχε δοκάρι. Μετά από ένα πολύ δυνατό και καλό σουτ του Ζιντάν η μπάλα βρήκε στο δοκάρι του Χουτεσιώτη. Στις καθυστερήσεις ο Φαλέ ζήτησε πέναλτι για χέρι του Σταυρόπουλου με τον διαιτητή να κρίνει ότι δεν υπήρξε καμία παράβαση.

Το 1-1 ο Μάρας που ήρθε από τον πάγκο

Στην επανάληψη ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε τον αγώνα. Το γκολ ήρθε από γύρισμα του Λύρατζη. Ο Μάρας βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και από κοντά έκανε το 1-1 που μέτρησε στο 70' μετά από τσεκάρισμα για πιθανό φάουλ πάνω στον Μανσούρ.

Ο Πανσερραϊκός στη συνέχεια απείλησε με τον Νανέλι με σουτ στο 72' και κεφαλίά του Ιβάν από μπαλιά του Λύρατζη στο 75'. Στα εναπομείνατα λεπτά δεν άλλαξε κάτι παρά το πρέσινγκ των παικτών των φιλοξενούμενων για να μείνει ως σκορ αυτό το 1-1.

MVP: Ο Μίχορλ με τον Λύρατζη. Υπέροχο το γκολ του παίκτη του Ατρόμητου δίνοντας το προβάδισμα από το πρώτο μέρος στην ομάδα του, που όμως δεν το κράτησε. Ο δε Λύρατζης έφτιαξε τη φάση του 1-1 και έκανε πιο απειλητικό τον Πανσερραϊκό στο β' μέρος.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Από τον Ατρόμητο υπάρχει ο Μπάκου που ήταν στη φάση του 1-1. Από την ομάδα των Σερρών περισσότερο ο κινητικός Νανέλι και ο σκόρερ Μάρας.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ιβάν και Οζέγκοβιτς από τον Πανσερραϊκό και τον Ατρόμητο αντίστοιχα. Δεν τράβηξαν επιθετικά στον αγώνα.

Η ΓΚΑΦΑ: Μπορεί να μπει κάλλιστα εδώ η φάση του 0-1. Η άμυνα του Πανσερραϊκού αντέδρασε κάκιστα και έχασε τον σκόρερ Μίχορλ.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Το ριπλέι δεν έδειξε να δικαιώνει τις διαμαρτυρίες των παικτών του Πανσερραϊκού για χέρι - πέναλτι του Σταυρόπουλου, φάση για την οποία δεν δόθηκε κάτι. Στο γκολ του Πανσερραϊκού κρίθηκε από τον διαιτητή και μετά το σχετικό τσεκάρισμα ότι δεν υπήρχε φάουλ πάνω στον Μανσούρ και ως προς το σπρώξιμο του Λύρατζη που έφτιαξε τη φάση.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ουσιαστικά από ένα καλό ημίχρονο είχαν οι 2 ομάδες. Με βάση την εικόνα τους κρίνεται δίκαιο αυτό το 1-1.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ρουμάντσιεβ (74' Δοϊρανλής), Λιάσος, Ζιντάν, Νανέλι (82' Μασκανάκης), Φαλέ (61' Μάρας) και Ιβάν.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (65' Τζοβάρας λ.τρ. 89' Τσαντίλας), Οζέγκοβιτς, Μίχορλ, Γιουμπιτάνα (57' Παλμεζάνο), Κίνι, Ούρονεν (65' Τσακμάκης), Μπάκου, Μανσούρ και Μουτουσάμι (89' Καραμάνης).