Ο Ανδρέας Τεττέη δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του τη στιγμή που έκανε δηλώσεις και αποχώρησε.

Είναι στιγμές που τα συναισθήματα ξεχειλίζουν.

Ο Ανδρέας Τεττέη συγκίνηση με την αντίδρασή του. Ένα παιδί γέννημα θρέμμα της Κηφισιάς, είδε να τελειώνει ένα ωραίο ταξίδι και πλέον μετακομίζει στον Παναθηναϊκό, έναν μεγάλο σύλλογο για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.

Ο διεθνής φορ βούρκωσε όταν έγινε αλλαγή και στο τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό στάθηκε να κάνει δηλώσεις στην Cosmote TV. Ο Τεττέη ξεκίνησε συγκκινημένος να λέει: «Ένα ωραίο ταξίδι τελείωσε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Κηφισιά και μπορεί στο μέλλον κάποια στιγμή να επιστρέψω.

Δεν σκέφτομαι αν θα τους αντιμετωπίσω τους συμπαίκτες μου στο μέλλον», πρόλαβε στην κυριολεξία να ψελλίσει. Ήταν βουρκωμένος και σταμάτησε να μιλάει. Δέχθηκε νέα ερώτηση και τότε λύγισε. Έβαλε το χέρι στο πρόσωπο για να καλύψει τα δάκρυά του και συγκινημένος αποχώρησε.

Πολύ δυνατές στιγμές για τον 24χρονο επιθετικό, που προσπάθησε να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Δεν είναι και το πιο απλό, όμως, να αφήνεις μία οικογένεια κι ας ανοίγεται μπροστά σου ένα τεράστιο κεφάλαιο.

Σπουδαίος παίκτης, αλλά δείχνει ακόμα πιο σπουδαίος άνθρωπος.